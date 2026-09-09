Genova, scavalca il parapetto: volo nel vuoto di 15 metri: morto bimbo di 5 anni

Ha scavalcato il parapetto ed è precipitato nel vuoto per 15 metri. Si è spenta così la giovane vita di un bimbo di 5 anni a Genova, nel quartiere di Begato. Stando alle prime informazioni, il piccolo - figlio di una coppia nigeriana - era in casa con la madre, che, al momento della tragedia, si trovava in un'altra stanza. Il primo a portare i soccorsi sarebbe stato un vicino di casa, affacciato alla finestra. "Stavo controllando un condizionatore - ha raccontato l'uomo - ho visto cadere qualcosa, mi sembrava un pacco, ha sbattuto con violenza prima su una ringhiera, poi a terra, solo allora mi sono accorto che era un bambino".

"Mi sono precipitato mentre chiedevo ai miei familiari di chiamare i soccorsi", ha aggiunto. "Ho provato a fargli il massaggio cardiaco ma non ci sono riuscito. Forse se ci fosse stato qualcuno più bravo di me, ce l’avrebbe fatta. Ma io non ci sono riuscito". Successivamente, sul posto, sono giunti gli operatori del 118, ma ogni tentativo di riportare in vita il piccolo è stato vano. Secondo il racconto di alcuni testimoni, la madre, una volta appresa la notizia del decesso del figlio, avrebbe tentato di lanciarsi nel vuoto, nella scarpata, ma sarebbe stata trattenuta dai vicini. La donna è ora ricoverata in stato di choc all'ospedale Villa Scassi. Con lei ci sarebbe anche il marito, che al momento della tragedia si trovava al lavoro.