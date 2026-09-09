Tragedia di Pietralata, "è stata la moglie a sparare": dettagli atroci

Sarebbe stata Valentina Pambianco a sparare al marito Luca Abbasciano e alla figlia disabile di 5 anni, prima di rivolgere l'arma contro se stessa e spararsi. È questa la principale ipotesi, secondo quanto fatto trapelare da LaPresse, emersa dai primi accertamenti sul duplice omicidio-suicidio avvenuto il 31 agosto in un appartamento di via dell'Antracite, a Pietralata. In ogni caso la Procura di Roma ha disposto una perizia chimico-balistica che chiarirà ogni dubbio.

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Sempre secondo le informazioni circolate, quando investigatori e pubblico ministero sono entrati nell'abitazione hanno trovato una scena raccapricciante. Il corpo di Abbasciano era riverso sul pavimento, vicino alla parete, mentre la moglie giaceva sul letto, uccisa da un colpo di pistola in bocca. Accanto a lei c'era la figlia, e tra le gambe del marito il cane di famiglia. L'arma era a terra tra i due corpi. Le tracce di sangue hanno inoltre rivelato che l'animale, ferito, ha vagato per l'appartamento prima di accasciarsi in camera da letto. Durante i rilievi sono stati trovati anche due proiettili esplosi a vuoto.

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