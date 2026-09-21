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Garlasco, Giletti sgancia la bomba: "Ecco un audio inedito di Sempio"

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lunedì 21 settembre 2026
Garlasco, Giletti sgancia la bomba: "Ecco un audio inedito di Sempio"

1' di lettura

Grande attesa per la prossima puntata de Lo Stato delle Cose, la trasmissione televisiva in onda su Rai 3 e condotta da Massimo Giletti. Il padrone di casa, però, ha voluto spoilerare qualcosina prima della messa in onda. La sua redazione è infatti venuta in possesso di un audio inedito di Andrea Sempio. E, stando a quando esclamato dallo stesso Giletti, sembra trattarsi di materiale scottante. Non solo Garlasco. Su Rai 3 si parlerà anche del caso che ha coinvolto Sigfrido Ranucci. Per l'occasione in studio ci sarà Maria Rosaria Boccia, salita alla ribalta dopo l'affaire Sangiuliano, che costò il posto all'ex ministro della Cultura. 

"Mancano poche ore alla messa in onda de Lo Stato delle Cose questa sera su Rai 2 alle 21:15 - ha detto Giletti -. Sono ansato a trovare Emanuela Imparato e Vito che lavorano al montaggio perché avevano un documento incredibile. Si tratta di un'intercettazione audio di Andrea Sempio. Non si è mai sentita. Andrea Sempio parla di un sistema. Ma soprattutto parla di soldi da dare a qualcuno. A chi? Lo scopriremo questa sera alle 21:15 allo Stato delle Cose. E ricordo a tutti che sul caso Ranucci ci sarà un'intervista incredibile ed esclusiva, anche questa, con Maria Rosaria Boccia. Ci vediamo questa sera alle 21:15".

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massimo giletti

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