Roberto Mollo, svelata la telefonata al 112 dopo la tragedia: "Mi sono difeso. Sono disperato"

"Si, buona sera, salve, sono Mollo Roberto, ho avuto dei ladri in casa, e mi sono difeso. Ho ferito un ladro non so se è morto. Ho avuto paura, ho fatto da solo, avevo la pistola". È stata trasmessa in esclusiva dal Tg1 la telefonata al 112 fatta da Roberto Mollo, alle 2:17 di domenica 20 settembre, poco minuti dopo aver sparato 13 colpi contro la banda di ladri che si era intrufolata nella sua cascina a Baldissero d'Alba, uccidendo Gjovalin Lazri, 36enne di origine albanese.

"Io sono qua, c'ho una terra...Son disperato: mi ha preso paura mi stava girando in casa...", dice ancora Mollo. La chiamata passa poi ai carabinieri e il camionista 35enne ribadisce: "Io ho avuto i ladri in casa, io sono armato, mi sono difeso. Forse c'è una persona a terra non lo so se è morto, guardi proprio non so cosa dire. Questo qua incappucciato, è chiuso fuori nel cortile io gli ho sparato perché mi son spaventato".