Massimo Giletti sbotta durante Lo Stato delle Cose: "Non giriamo attorno alle min***"

Massimo Giletti perde la pazienza. Accade a Lo Stato delle Cose in onda su Rai 3. Nella puntata di lunedì 21 settembre, il conduttore manda in onda un'esclusiva importante: un'intercettazione di Andrea Sempio, considerato dalla Procura di Pavia l’assassino di Chiara Poggi. "Questo Sapone mi ha chiamato una volta perché, a quanto mi hanno detto, c’era anche un sistema in cui loro cercavano di prendere le persone che erano sottoposte a indagine e… se mi dai i soldi ti aiuto", questo lo stralcio di intercettazione in cui Sempio nomina il carabiniere Silvio Sapone. Un audio che solleva nuovi dubbi sulle indagini condotte dalla Procura di Pavia nel 2017, parlando di un "sistema" in cui a fronte di un pagamento si ricevevano aiuti.

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Un'intercettazione che si va ad aggiungere all'ormai noto bigliettino scritto dal padre di Sempio, sequestrato un anno fa: "Venditti GIP archivia x 20. 30. €"". Nel novembre dello scoro anno era stato il 38enne a giustificarlo a Bruno Vespa: "Era un appunto che si era preso mio padre, penso fosse legato a quanto costasse ritirare le carte dell’archiviazione. Anche perché, cosa che non è passata sui media, in casa mia hanno trovato un appunto dove mio padre aveva segnato tutte le spese espresse in migliaia di euro". Giletti ricorda la spiegazione data dal padre in un interrogatorio di fine settembre, in cui aveva parlato di "soldi per pagare gli avvocati", questo è quindi "una contraddizione con quello che dice il figlio. Perché uno dice una cosa e il padre ne dice un’altra? Non giriamo attorno alle minc**, o facciamo i seri o non ci stiamo in questi programmi".

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