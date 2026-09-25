Treviso, automobilista investe un gregge e ammazza tre pecore: rischia 4 anni di carcere

Un 36enne di origine macedone stava guidando su una strada provinciale a Casale del Sile, in provincia di Treviso, quando, all'improvviso, si è trovato davanti un gregge di pecore che occupava gran parte della carreggiata. Invece che rallentare, l'uomo ha premuto sull'acceleratore con l'intento di travolgere gli animali. Nel frattempo avrebbe anche urlato: "Spostate questa m… di pecore, io devo passare. Ammazzo tutti, non vi ho dato io l'autorizzazione a passare di qua". Tre pecore sono morte e diverse sono rimaste ferite.

L'uomo è stato denunciato dal pastore del gregge che è riuscito a fotografare la targa del suo Volkswagen Caddy. Il 36enne è ora accusato di uccisione di animali altrui e rischia da uno a quattro anni di carcere. Come scrive il Corriere del Veneto, i fatti risalgono al 25 aprile 2023. Quel giorno un gregge stava transitando in via Belvedere e, secondo le ricostruzioni, gli animali avevano finito per occupare la carreggiata. Il conducente, dopo aver atteso qualche minuto, si sarebbe spazientito e li avrebbe falciati.