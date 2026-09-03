Parcheggi e strisce blu, cambia tutto: quando rischi la stangata

Cambiano le regole per la sosta sulle strisce blu. La tolleranza per chi supera l'orario indicato sul ticket non è più stabilita in modo fisso, come accadeva in passato con la consuetudine dei 15 minuti, ma viene calcolata in percentuale sulla durata della sosta acquistata. La nuova disciplina, prevista dall'articolo 7 del Codice della strada, introduce una regola nazionale valida per tutti i Comuni e distingue tra chi ha pagato il parcheggio ma si trattiene oltre l'orario previsto e chi, invece, non paga affatto.
Per chi ha acquistato un ticket, lo sforamento viene diviso in tre fasce. Se il ritardo non supera il 10% del tempo pagato, non viene applicata alcuna sanzione. Ad esempio, pagando due ore di sosta, pari a 120 minuti, si hanno 12 minuti di tolleranza. Se lo sforamento supera il 10% ma rimane entro il 50%, la multa viene ridotta del 50%, passando da 42 a 21 euro, e si aggiunge il recupero della tariffa relativa al tempo non pagato. Oltre il 50% di sforamento, invece, scatta la sanzione piena, che può andare da 42 a 173 euro, oltre al pagamento della tariffa dovuta.
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Più severe sono le conseguenze per chi parcheggia senza pagare il ticket o senza attivare la sosta tramite un'app. In questo caso non è prevista alcuna tolleranza: si applica la multa piena e, in aggiunta, viene richiesto il pagamento della tariffa giornaliera prevista per quella zona, per ogni periodo di 24 ore in cui continua la violazione. Per esempio, se il parcheggio costa 2 euro all'ora ed è a pagamento dalle 8 alle 20, la tariffa giornaliera da recuperare sarà di 24 euro, oltre alla sanzione.
Particolare attenzione va prestata ai parcheggi brevi: con un ticket di 30 minuti, il margine di tolleranza è infatti di soli 3 minuti. Resta inoltre lo sconto del 30% sulla multa per chi paga entro cinque giorni dalla notifica. Per evitare di superare l'orario, possono essere utili le app di pagamento, che consentono di prolungare la sosta a distanza o interromperla in anticipo pagando solo il tempo effettivamente utilizzato. La nuova normativa punta quindi a rendere più uniforme il sistema, distinguendo chi sfora di pochi minuti da chi non paga o supera ampiamente il tempo consentito.