Parcheggi e strisce blu, cambia tutto: quando rischi la stangata

Cambiano le regole per la sosta sulle strisce blu. La tolleranza per chi supera l'orario indicato sul ticket non è più stabilita in modo fisso, come accadeva in passato con la consuetudine dei 15 minuti, ma viene calcolata in percentuale sulla durata della sosta acquistata. La nuova disciplina, prevista dall'articolo 7 del Codice della strada, introduce una regola nazionale valida per tutti i Comuni e distingue tra chi ha pagato il parcheggio ma si trattiene oltre l'orario previsto e chi, invece, non paga affatto.

Per chi ha acquistato un ticket, lo sforamento viene diviso in tre fasce. Se il ritardo non supera il 10% del tempo pagato, non viene applicata alcuna sanzione. Ad esempio, pagando due ore di sosta, pari a 120 minuti, si hanno 12 minuti di tolleranza. Se lo sforamento supera il 10% ma rimane entro il 50%, la multa viene ridotta del 50%, passando da 42 a 21 euro, e si aggiunge il recupero della tariffa relativa al tempo non pagato. Oltre il 50% di sforamento, invece, scatta la sanzione piena, che può andare da 42 a 173 euro, oltre al pagamento della tariffa dovuta.