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Sigfrido Ranucci

Pontedera, inseguimento alla stazione: cittadino blocca uomo con il volto coperto

lunedì 28 settembre 2026
Pontedera, inseguimento alla stazione: cittadino blocca uomo con il volto coperto

1' di lettura

"L'ho visto passare di corsa mentre si copriva il volto con un indumento. Non ci ho pensato due volte e l'ho rincorso". A parlare è Mattia Calvani, cittadino di Pontedera, protagonista di un insolito episodio avvenuto questa mattina, lunedì 28 settembre, alla stazione ferroviaria del comune in provincia di Pisa. 

Calvani si trovava presso lo scalo ferroviario quando, all'improvviso, ha notato un uomo scappare lungo viale Piaggio, inseguito dai carabinieri. Calvani non ha esitato e si è lanciato a sua volta all'inseguimento. Dopo alcune decine di metri di corsa lungo viale Piaggio, è riuscito a raggiungere il fuggitivo e a bloccarlo, consegnandolo infine alle forze dell'ordine.

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"L'ho visto passare di corsa mentre si copriva il volto con un indumento", ha raccontato Calvani, "non ci ho pensato due volte e l'ho rincorso fino a raggiungerlo e a bloccarlo per permettere ai carabinieri di svolgere tutti gli accertamenti del caso". Le forze dell'ordine non hanno ancora chiarito le motivazioni che hanno portato all'inseguimento: al momento non è noto cosa abbia spinto i militari a rincorrerlo. Saranno gli accertamenti delle forze dell'ordine a stabilire le ragioni della fuga e l'eventuale posizione dell'uomo. 

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