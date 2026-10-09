Davide Iacopini, i due aggressori sulla microcar: clamoroso, spunta un video

L'episodio risale alla sera del 5 ottobre scorso. La stessa sera dell'aggressione a Monteverde - a circa tre chilometri di distanza - all'attore Davide Iacopini . L'artista ora è ricoverato in terapia intensiva all’ospedale San Camillo. Ma non si è trattato i due episodi isolati . Almeno a un’altra persona nel quartiere con le medesime modalità. La ronda violenta di due ragazzi, forse minorenni , che il giovane sul ponte avrebbe visto bene, tentando perfino di inseguirli.

Quanto accaduto nei giorni scorsi a Testaccio è terrificante. A testimoniarlo un video, al vaglio degli inquirenti. Un ragazzo biondo coi capelli a spazzola che con lo sguardo di sfida fulmina tutti dal finestrino della microcar nero lucido sul ponte del quartiere romano. Come ricostruisce il Corriere della Sera, a terra sotto la sua bici, un secondo dopo essere stato colpito con un calcio e fatto cadere sull'asfalto, c'è un ragazzo romano che studia in Francia.

Gli hanno tirato un calcio mentre viaggiava su un monopattino elettrico per le strade di Roma e lo hanno fatto cadere ro...

Le immagini delle telecamere presenti nella zona stanno aiutando gli inquirenti. E gli investigatori sono ottimisti. Ci sarebbero infatti elementi sufficienti per rintracciare la targa e anche testimoni, almeno per quanto riguarda la notte del 4 ottobre. E per identificare una volta per tutti i responsabili di tutti questi episodi.