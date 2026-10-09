Davide Iacopini, i due aggressori sulla microcar: clamoroso, spunta un video

Quanto accaduto nei giorni scorsi a Testaccio è terrificante. A testimoniarlo un video, al vaglio degli inquirenti. Un ragazzo biondo coi capelli a spazzola che con lo sguardo di sfida fulmina tutti dal finestrino della microcar nero lucido sul ponte del quartiere romano. Come ricostruisce il Corriere della Sera, a terra sotto la sua bici, un secondo dopo essere stato colpito con un calcio e fatto cadere sull'asfalto, c'è un ragazzo romano che studia in Francia.
L'episodio risale alla sera del 5 ottobre scorso. La stessa sera dell'aggressione a Monteverde - a circa tre chilometri di distanza - all'attore Davide Iacopini. L'artista ora è ricoverato in terapia intensiva all’ospedale San Camillo. Ma non si è trattato i due episodi isolati. Almeno a un’altra persona nel quartiere con le medesime modalità. La ronda violenta di due ragazzi, forse minorenni, che il giovane sul ponte avrebbe visto bene, tentando perfino di inseguirli.
Davide Iacopini aggredito a Roma: è ricoverato in gravi condizioni al San CamilloGli hanno tirato un calcio mentre viaggiava su un monopattino elettrico per le strade di Roma e lo hanno fatto cadere ro...
Le immagini delle telecamere presenti nella zona stanno aiutando gli inquirenti. E gli investigatori sono ottimisti. Ci sarebbero infatti elementi sufficienti per rintracciare la targa e anche testimoni, almeno per quanto riguarda la notte del 4 ottobre. E per identificare una volta per tutti i responsabili di tutti questi episodi.