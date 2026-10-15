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Fazio, esperimento fallito: il "doppio" appuntamento di Che Tempo Che Fa battuto sugli ascolti

giovedì 15 ottobre 2026
Fazio, esperimento fallito: il "doppio" appuntamento di Che Tempo Che Fa battuto sugli ascolti

2' di lettura

La sfida degli ascolti Tv di mercoledì 14 ottobre premia Rai 1, che conquista la prima serata con Tale e Quale Show. Il programma condotto da Carlo Conti supera il concerto Il Volo Uno per tutti, trasmesso su Canale5. In una sfida particolarmente combattuta. Conti ha conquistato 2.498.000 spettatori, pari al 17,9% di share contro i 2.073.000 spettatori e il 17,7% di share del Volo.

Su Rai3, Chi l'ha visto?, dedicato ai casi di scomparsa, ha interessato 1.083.000 spettatori, con il 7,2% di share. Sul Nove, male il debutto di Che tempo che fa Il tavolo: Fazio è stato seguito da appena 554.000 spettatori con il 3,7% di share. È andata meglio Bianca Berlinguer su Rete 4: l'approfondimento di È sempre Cartabianca ha ottenuto 502.000 spettatori e il 4,2%.

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Tra le altre proposte della serata, Una Giornata Particolare su La7 ha raggiunto 987.000 spettatori e il 6,2% di share. Su Tv8, la partita di Champions League Manchester City-PSG ha totalizzato 962.000 spettatori, con il 5,3%. Italia1 ha proposto il film Black Adam, seguito da 755.000 spettatori, pari al 4,9% di share. Su Rete4. Malissimo Rai 2 con Patù che si è fermato a 135.000 spettatori e appena l'1,2% di share, confermando le difficoltà della nuova trasmissione.

Per quanto riguarda l'access prime time, Stefano De Martino con Affari Tuoi ha battuto Gerry Scotti e La ruota della fortuna. Il programma di Rai 1 ha conquistato 4.442.000 spettatori, pari al 22,6% di share contro i 4.136.000 spettatori e il 21,1% di share di Canale 5.

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