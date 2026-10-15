Fazio, esperimento fallito: il "doppio" appuntamento di Che Tempo Che Fa battuto sugli ascolti

Su Rai3, Chi l'ha visto? , dedicato ai casi di scomparsa, ha interessato 1.083.000 spettatori, con il 7,2% di share . Sul Nove, male il debutto di Che tempo che fa – Il tavolo : Fazio è stato seguito da appena 554.000 spettatori con il 3,7% di share. È andata meglio Bianca Berlinguer su Rete 4: l'approfondimento di È sempre Cartabianca ha ottenuto 502.000 spettatori e il 4,2%.

La sfida degli ascolti Tv di mercoledì 14 ottobre premia Rai 1, che conquista la prima serata con Tale e Quale Show . Il programma condotto da Carlo Conti supera il concerto Il Volo – Uno per tutti , trasmesso su Canale5. In una sfida particolarmente combattuta. Conti ha conquistato 2.498.000 spettatori, pari al 17,9% di share contro i 2.073.000 spettatori e il 17,7% di share del Volo.

È un Piero Chiambretti senza frizzi e lazzi, nani e ballerine, ma essenziale, quello di Fin che la barca va, prog...

Tra le altre proposte della serata, Una Giornata Particolare su La7 ha raggiunto 987.000 spettatori e il 6,2% di share . Su Tv8, la partita di Champions League Manchester City-PSG ha totalizzato 962.000 spettatori, con il 5,3%. Italia1 ha proposto il film Black Adam , seguito da 755.000 spettatori, pari al 4,9% di share . Su Rete4. Malissimo Rai 2 con Patù che si è fermato a 135.000 spettatori e appena l'1,2% di share , confermando le difficoltà della nuova trasmissione.

Per quanto riguarda l'access prime time, Stefano De Martino con Affari Tuoi ha battuto Gerry Scotti e La ruota della fortuna. Il programma di Rai 1 ha conquistato 4.442.000 spettatori, pari al 22,6% di share contro i 4.136.000 spettatori e il 21,1% di share di Canale 5.