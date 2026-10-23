Cinque Minuti, scontro durissimo Vespa-Bonelli: "Questa è una vecchia vergogna"

Negli ultimi giorni c’è un Bruno Vespa gran protagonista dei dibattiti televisivi. Prima il rimprovero a Sabrina Brizzola, 24 anni, coordinatrice nazionale dell'Unione degli Universitari durante una delle ultime puntate di Porta a Porta; è dialettica accesa in diretta, poi, anche a "Cinque Minuti" con il deputato di Alleanza Verdi e Sinistra (AVS) Angelo Bonelli. Nell’ultima intervista, il conduttore di Rai 1 ha incalzato Bonelli sugli aiuti del governo contro il caro gasolio e sulle proteste di agricoltori e autotrasportatori. Il confronto si è fatto più acceso quando si è parlato delle infiltrazioni criminali nelle manifestazioni.

Il primo terreno di confronto è quello delle risorse stanziate dall'esecutivo. Vespa sostiene che le associazioni di categoria abbiano accolto positivamente gli interventi, ma il co-portavoce di Europa Verde contesta questa lettura: "A me non pare che siano positivi". Per il leader di Avs i finanziamenti sono "assolutamente irrisori" di fronte a "una crisi sociale drammatica".

A sostegno della sua tesi, Bonelli racconta quanto appreso durante un incontro con gli agricoltori di Avellino Est: "Il pomodoro datterino, gli agricoltori lì lo vendono a 0,60 centesimi di euro al chilo. Sa quanto sta sugli scaffali a Roma? 11 euro al chilo". Vespa replica: "Questa è una vecchia vergogna".

Poi ricorda: "Però scusi, Coldiretti a favore, Federpesca a favore, Legacoop a favore". Bonelli ribatte: "Hanno dato 10 milioni ai pescatori che quando accendono le barche già lavorano in perdita". Il deputato attacca inoltre il governo per non avere tassato i profitti delle società energetiche: "Perché non ha tassato i profitti delle grandi società energetiche che in quattro anni hanno fatto 80 miliardi di euro di profitti? Perché non ha messo il prezzo calmierato dei carburanti?". La discussione si sposta quindi sul dissenso sociale e sui blocchi stradali. Bonelli respinge l'idea che le proteste siano dirette a creare disagi: "Chi protesta come stanno protestando gli agricoltori non lo fa per creare disservizi agli italiani: protestano perché vogliono lavorare". Nel finale, Vespa invita Bonelli a lanciare un appello alla calma in vista delle manifestazioni annunciate per sabato. Il leader di Avs accetta: "La non violenza è lo strumento principale con cui ottenere degli obiettivi".