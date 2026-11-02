Su Libero di oggi Luca Bizzarri le suona agli studenti anti-polizia: "Mio padre carabiniere, 50 anni fa..."

Buongiorno e buon inizio settimana! Ecco la prima pagina di Libero in edicola oggi e i principali temi affrontati sul quotidiano. Qui il link per acquistare una copia digitale di Libero: https://digital.liberoquotidiano.it/

- Scioperopoli: a novembre 30 agitazioni diverse

- Il governo mette un freno agli aumenti delle toghe

- Il campo largo va a caccia del voto dei 16enni

- M5s, Hamas e le allusioni alla figlia della Meloni

- Kimi, sei leggenda: campione del mondo di F1

- Antonio Socci: defunti e Patria. Ecco le radici dell’Occidente

- Immigrati arma Dem per ribaltare Trump

- La Cina ruba gli organi per 50mila trapianti