Novembre, mese di passione: scioperi per treni, aerei e bus

Sarà davvero un novembre di passione per chi in questo mese utilizzerà treni, aerei e mezzi pubblici locali. Se togliamo già il 1 e 2 novembre, a novembre avremo infatti ben 30 giorni di agitazione in cui vedremo cancellazioni di voli, ritardi infiniti e cancellazioni di treni da Nord a Sud della Penisola. In più, poi, in diverse città e metropoli del Belpaese resterà fermo il trasporto pubblico locale. Insomma una mobilitazione dietro l’altra. La giornata clou sarà ovviamente venerdì 20 novembre, giorno in cui è previsto lo sciopero generale della Cgil che si tirerà dietro lo stop nazionale di treni e del trasporto pubblico locale, seguito da disagi anche per aerei e mezzi urbani che finirà il 21 novembre.
Stando al calendario degli scioperi del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Mit), guidato da Matteo Salvini, sono molte le mobilitazioni già proclamate per il mese che è appena iniziato. Le proteste partiranno con alcune agitazioni locali e proseguiranno fino all’ultimo fine settimana di novembre, quando si concentreranno gli scioperi più importanti per il settore ferroviario e aeroportuale. Ecco il calendario con date, orari e categorie interessate: le date che toccheranno più da vicino i viaggiatori sono quelle di lunedì 9, venerdì 20 e sabato 21 novembre. Si parte - si fa per dire - con uno sciopero di Italo Ntv indetto da Filt Cgil, Fit Cisl, Ugl ferrovieri, Fast Confsal e Orsa Ferrovie in cui ci sarà uno stop di 23 ore di tutte le imprese ferroviarie, merci comprese. I sindacati, chiedono aumenti salariali, rinnovo del contratto e migliori condizioni di lavoro.
Lo sciopero ci è costato un miliardo. Ecco chi ha perso di più: la mappaLo sciopero indetto da alcune sigle sindacali autonome avrebbe provocato perdite economiche fino a un miliardo di euro. ...
Attenzione, come sempre, i giorni di sciopero non saranno giornate di blocco totale, perché - come previsto - le regole impongono fasce di garanzia e treni protetti, ma bastano a far saltare una coincidenza, un weekend lungo o un volo preso all’ultimo minuto. Conviene quindi, decidere in anticipo se spostare un viaggio già prenotato, cambiare un treno o rinunciare, ricordando che i rimborsi esistono e hanno regole precise. Sempre il 9 novembre, oltre a Italo Ntv, c’è pure uno sciopero locale di otto ore, dalle 9.01 alle 17, del personale di manutenzione e ingegneria di RFI nell’unità territoriale Sud di Verona, che riguarda l’infrastruttura più che i passeggeri. Nello stesso giorno si fermeranno pure i dipendenti Enav dell’aeroporto di Bari, dalle 13 alle ore 17. Il 10 e l’11 novembre incroceranno le braccia, invece, SBB Cargo Italia, ma che riguarda solamente il fronte merci, dalle ore 21 del 10 novembre dalle ore 4.59 dell’11, quindi per chi viaggia non cambia pressochè nulla.
I giorni più bollenti arriveranno verso la fine del mese con, appunto, il venerdì 20 novembre che sarà il giorno dello sciopero generale della Cgil che coinvolgerà i settori pubblici e privati per l’intera giornata lavorativa. A cavallo tra venerdì e sabato si aggiungerà inoltre lo stop di 23 ore di tutte le imprese ferroviarie, anche merci, proclamato da Cub Trasporti e SGB Ferrovie, dalle 21 del 20 alle 20 del 21 novembre, che riguarda Trenitalia, Italo e Trenord. Sabato 21 si fermeranno poi, per l’intera prestazione, molte aziende del trasporto locale: Ferrovie del Sud Est, GTT, SAD, Trentino Trasporti, Ferrovie Udine-Cividale, Sistemi Territoriali, TFT, Ferrotramviaria, Sangritana-TUA, EAV, Ferrovie del Gargano e Ferrovie della Calabria. Numerosissime anche le proteste che interesseranno il trasporto pubblico locale, con possibili disagi per chi nelle città e nelle metropoli si sposta in autobus, tram o in metropolitana.
Il 13 novembre ci sarà lo sciopero di 24 ore a Venezia per il personale di Atvo. Nello stesso giorno si fermeranno pure i lavoratori del gruppo Atm di Milano per 24 ore, con modalità articolate, per una protesta indetta da Al-Cobas. Si passa poi a Bari dove il 14 novembre incrocierà le braccia, per 24 ore, il personale di Amtab, dalle 00.00 alle 24.00, uno sciopero indetto da Filt Cgil, Fit Cisl, Uilt-Uil e Ugl Autoferro.
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Eccoci a Napoli dove il 16 novembre si fermano i lavoratori Anm dalle ore 11 alle ore 15, per una protesta proclamata da Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Fna e Faisa Cisal. Chiudiamo, infine, con il settore aereo con anche qui diversi appuntamenti che coinvolgono l’intera Penisola. Si inizia il 6 novembre a Bari dove è previsto lo scioperolocale dei lavoratori Enav. Il giorno più caotico sarà quello del 21 novembre in cui c’è in programma uno sciopero nazionale dei lavoratori Enav, proclamato da Filt Cgil e Ugl-Ta, dalle ore 13 alle ore 17. La protesta potrebbe provocare ritardi o modifiche alla programmazione dei voli nella fascia oraria interessata dall’astensione dal lavoro. Infine domenica 22 novembre sono previsti altri disagi. A Milano Malpensa si fermeranno per 24 ore i lavoratori Enav per uno sciopero indetto da Fast Confsal Av. Nello stesso giorno ci sarà anche lo sciopero di 24 ore, dalle 00.00 alle 23.59, del personale Sicuritalia IVRI all’aeroporto Marco Polo di Venezia. Buon viaggio a tutti...