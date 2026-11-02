Novembre, mese di passione: scioperi per treni, aerei e bus

Sarà davvero un novembre di passione per chi in questo mese utilizzerà treni, aerei e mezzi pubblici locali. Se togliamo già il 1 e 2 novembre, a novembre avremo infatti ben 30 giorni di agitazione in cui vedremo cancellazioni di voli, ritardi infiniti e cancellazioni di treni da Nord a Sud della Penisola. In più, poi, in diverse città e metropoli del Belpaese resterà fermo il trasporto pubblico locale. Insomma una mobilitazione dietro l’altra. La giornata clou sarà ovviamente venerdì 20 novembre, giorno in cui è previsto lo sciopero generale della Cgil che si tirerà dietro lo stop nazionale di treni e del trasporto pubblico locale, seguito da disagi anche per aerei e mezzi urbani che finirà il 21 novembre.

Stando al calendario degli scioperi del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Mit), guidato da Matteo Salvini, sono molte le mobilitazioni già proclamate per il mese che è appena iniziato. Le proteste partiranno con alcune agitazioni locali e proseguiranno fino all’ultimo fine settimana di novembre, quando si concentreranno gli scioperi più importanti per il settore ferroviario e aeroportuale. Ecco il calendario con date, orari e categorie interessate: le date che toccheranno più da vicino i viaggiatori sono quelle di lunedì 9, venerdì 20 e sabato 21 novembre. Si parte - si fa per dire - con uno sciopero di Italo Ntv indetto da Filt Cgil, Fit Cisl, Ugl ferrovieri, Fast Confsal e Orsa Ferrovie in cui ci sarà uno stop di 23 ore di tutte le imprese ferroviarie, merci comprese. I sindacati, chiedono aumenti salariali, rinnovo del contratto e migliori condizioni di lavoro.