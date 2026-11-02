Pamela Genini, violati i sigilli in casa: "Chi è stato", un sospetto-terremoto

Ennesimo mistero sulla morte di Pamela Genini, la 29enne uccisa il 14 ottobre 2025 dall'ex compagno Gianluca Soncin: qualcuno avrebbe violato i sigilli della casa in cui viveva, la stessa in cui è stata uccisa. E potrebbe averlo fatto utilizzando le chiavi.

Questo, almeno, è quello che sarebbe trapelato finora. Nelle scorse ore, entrando nell'appartamento della giovane, la polizia avrebbe trovato i sigilli apparentemente manomessi, guanti in lattice di provenienza sconosciuta e contenitori di gioielli vuoti. Un giallo che si somma ad altri misteri, come la profanazione della bara di Pamela nel cimitero di Strozza, in provincia di Bergamo, con la sottrazione della testa dal cadavere.

L'ultimo episodio inquietante risale a mercoledì 28 ottobre, quando gli agenti sono tornati nell'abitazione della Genini per consegnare ai familiari della vittima i suoi effetti personali, vestiti, accessori e altri oggetti. All'incontro erano presenti anche gli avvocati della famiglia. A interrompere la procedura, però, è stata la scoperta fatta all'interno dell'appartamento. Secondo quanto riportato da Fanpage e dalla trasmissione Dentro la notizia, i sigilli applicati dalla polizia giudiziaria dopo l'omicidio sarebbero risultati alterati.