Ancona, parte colpo di pistola in Questura: grave una poliziotta 26enne

Una giovane poliziotta è ricoverata in Rianimazione. La 26enne agente di polizia è rimasta ferita all'addome nella mattinata di domenica 1 novembre da un colpo di pistola partito, forse accidentalmente ma le circostanze tutte da accertare, nella zona dei bagni comuni all'interno della Questura di Ancona nella zona delle camerate.

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La poliziotta è stata trasportata d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale regionale di Torrette di Ancona, dove è stata sottoposta a un'operazione chirurgica all'addome ed è in prognosi riservata. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica sullo sparo. Quest'ultimo, sono le prime informazioni, è avvenuto nella zona dei bagni comuni vicino alle camerate dove alloggiano gli agenti in prova.

I fatti si sarebbero consumati in una fascia oraria tra le 9 e le 10. La giovane operatrice della Polizia di Stato sarebbe stata trovata a terra, parrebbe non distante dagli spazi dove alloggia il personale arrivato da qualche settimana in servizio negli uffici di via Gervasoni.