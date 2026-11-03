Pordenone, morto di tumore l'imprenditore Maurizio Bozzetto: città sotto choc

Maurizio Bozzetto si è spento a 54 anni. Imprenditore tiezzese, descritto da tutti come un lavoratore serio e generoso, Bozzetto aveva scoperto di avere un tumore appena due mesi fa. Tutto era iniziato verso la fine di agosto, quando l'uomo aveva avvertito un forte dolore alla schiena. Da lì, la decisione di effettuare degli accertamenti e la scoperta di una malattia incurabile.

L'imprenditore era molto apprezzato in zona per il suo gran darsi da fare. Recentemente, insieme a quattro operai, si era dedicato al rifacimento del tetto della chiesa e del cimitero di Brugnera. Artigiano edile, era particolarmente conosciuto nel territorio comunale e a Fiume Veneto, dove era socio e colonna dell’impresa di famiglia la Co.Ge. Srl dei Fratelli Bozzetto, ma anche in tutta la provincia di Pordenone e nel vicino Veneto.