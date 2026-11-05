Libero logo
Abbonamento Digitale

Sarno, follia in chiesa: lo straniero si denuda e semina il panico tra i fedeli

di
Libero logo
giovedì 5 novembre 2026
Sarno, follia in chiesa: lo straniero si denuda e semina il panico tra i fedeli

1' di lettura

Panico a messa. Una serata di preghiere si è trasformata in un vero e proprio incubo per i fedeli. Uno straniero è entrato nella Chiesa dell'Immacolata di Sarno, in provincia di Salerno, intorno alle 21 di ieri sera, martedì 3 novembre. Piccolo dettaglio: era senza vestiti, completamente nudo. Stando al racconto dei testimoni, citato da Sarno Notizie, l'uomo si sarebbe introdotto nell'edificio sacro e si sarebbe spogliato davanti alle persone presenti.

Da quel momento è scattato il panico, tra urla e terrore. Poi lo straniero si è dato alla fuga facendo perdere le proprie tracce nelle strade adiacenti. Così i presenti hanno avvertito le forze dell'ordine. E in pochi minuti sono giunti sul posto gli agenti del locale Commissariato di Polizia di Stato, che hanno messo in sicurezza l’area e hanno raccolto le prime testimonianze.

A quel punto gli agenti delle forze dell'ordine hanno raccolto la testimonianza dei presenti, ancora scossi per l'accaduto, per cercare di ricostruire l’esatta dinamica e ottenere una descrizione utile all’identificazione. Intanto gli investigatori hanno già provveduto ad acquisire le immagini delle telecamere di sicurezza. Ma non è da escludersi che possa trattarsi di una persona con problemi di disagio psichico, ma ogni ipotesi resta al vaglio degli inquirenti.

tag
chiesa
atti osceni

Istituito il 20 marzo 1939 da Pio XII Pure la Chiesa potrebbe avere un Gronchi rosa

Roba da matti Imperia, sesso sugli scogli: immagini estreme. E loro si "giustificano" così

Trame russe Chiesa e Cia al Cremlino: un caso o un progetto?

ti potrebbero interessare

Andrea Sempio, una scoperta agghiacciante: "Cosa ha cercato online per 82 volte"

Andrea Sempio, una scoperta agghiacciante: "Cosa ha cercato online per 82 volte"

Attacchi ai frigoriferi, il ministro Fratin: "Nuova forma di terrorismo". Ecco chi c'è dietro

Attacchi ai frigoriferi, il ministro Fratin: "Nuova forma di terrorismo". Ecco chi c'è dietro

Bologna, li tocca per sbaglio sul bus: anziano preso a sprangate da due ventenni

Bologna, li tocca per sbaglio sul bus: anziano preso a sprangate da due ventenni

Garlasco, lo sfogo di Luciano Garofano: "È una vergogna montatura mediatica. Querelerò tutti"

Garlasco, lo sfogo di Luciano Garofano: "È una vergogna montatura mediatica. Querelerò tutti"