Sarno, follia in chiesa: lo straniero si denuda e semina il panico tra i fedeli

Panico a messa. Una serata di preghiere si è trasformata in un vero e proprio incubo per i fedeli. Uno straniero è entrato nella Chiesa dell'Immacolata di Sarno, in provincia di Salerno, intorno alle 21 di ieri sera, martedì 3 novembre. Piccolo dettaglio: era senza vestiti, completamente nudo. Stando al racconto dei testimoni, citato da Sarno Notizie, l'uomo si sarebbe introdotto nell'edificio sacro e si sarebbe spogliato davanti alle persone presenti.

Da quel momento è scattato il panico, tra urla e terrore. Poi lo straniero si è dato alla fuga facendo perdere le proprie tracce nelle strade adiacenti. Così i presenti hanno avvertito le forze dell'ordine. E in pochi minuti sono giunti sul posto gli agenti del locale Commissariato di Polizia di Stato, che hanno messo in sicurezza l’area e hanno raccolto le prime testimonianze.

A quel punto gli agenti delle forze dell'ordine hanno raccolto la testimonianza dei presenti, ancora scossi per l'accaduto, per cercare di ricostruire l’esatta dinamica e ottenere una descrizione utile all’identificazione. Intanto gli investigatori hanno già provveduto ad acquisire le immagini delle telecamere di sicurezza. Ma non è da escludersi che possa trattarsi di una persona con problemi di disagio psichico, ma ogni ipotesi resta al vaglio degli inquirenti.