Bologna, li tocca per sbaglio sul bus: anziano preso a sprangate da due ventenni

Lo hanno colpito al volto con un tubo di ferro e poi si sono dileguati. Vittima dell'aggressione, avvenuta oggi - mercoledì 4 novembre - in pieno centro a Bologna, un uomo di 70 anni, originario del Senegal. All'origine dell'aggressione ci sarebbero stati futili motivi, ma non è da escludere che l'azione fosse stata pianificata in precedenza. Come riportato da Il Resto del Carlino, tutto sarebbe iniziato a bordo dell'autobus della linea 93. Mentre scendeva dal mezzo, l'anziano avrebbe inavvertitamente urtato due ragazzi sui 20 anni. Uno scontro fortuito che, tuttavia, i due giovani non avrebbero preso bene. "Cosa ca**o fai? Non ci toccare", avrebbero detto all’indirizzo del 70enne, per poi scendere a loro volta dall'autobus e seguirlo.

Una volta raggiunto l'uomo, i due lo avrebbero colpito al volto con un tubo di ferro, facendolo stramazzare al suolo. A quel punto, sarebbero scappati facendo perdere le loro tracce. Poco dopo, un passante, vedendo l'anziano per terra, ha allertato i soccorsi. I sanitari del 118, intervenuti sul posto, hanno trasportato la vittima al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Orsola per gli accertamenti e le cure del caso.