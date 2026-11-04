Garlasco, lo sfogo di Luciano Garofano: "È una vergogna montatura mediatica. Querelerò tutti"

"È una vergognosa montatura mediatica. Ho querelato e querelerò tutte le persone che continueranno a offendermi e a diffamarmi". Luciano Garofano non ci sta. E annuncia azioni legali nei confronti di tutti coloro che hanno contestato - a suo avviso in maniera infondata - l'operato del reparto scientifico che indagò sul caso Garlasco.

L'ex comandante del Ris di Parma, intervistato dal programma Filorosso su Rai 3, ha poi parlato delle analisi svolte nel 2007: "Si vuole far passare che noi siamo stati omissivi e noi abbiamo nascosto qualcosa. Si vuole far passare che noi volevamo in qualche modo incastrare Stasi. Questo è assolutamente falso", ha detto.