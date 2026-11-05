Rimini, colpisce un rapinatore col casco: chiesti 13 anni ma il giudice gliene dà 4

L'uomo si è sempre difeso sostenendo, anche nell'udienza di convalida degli arresti domiciliari, di aver agito "per legittima difesa" dopo essersi sentito in pericolo. "Aveva già subito una rapina il giorno prima ed era psicologicamente provato ", ha spiegato il suo legale. Pare, inoltre, che la sera dell'aggressione avesse provato a chiamare il 112 per tre volte, senza però poi attendere l'intervento delle pattuglie.

Colpisce un rapinatore con un casco da motociclista e lo manda in coma: condannato a 4 anni di carcere. Il fatto risale al 13 luglio 2024, quando un ristoratore riminese assalì un cittadino tunisino che aveva appena aggredito e rapinato un avvocato a testate. Dopo un'iniziale accusa per tentato omicidio, oggi il giudice di primo grado ha derubricato il reato in lesioni gravi condannando il ristoratore a 4 anni di reclusione. La Procura ne aveva chiesti 13.

Per quanto riguarda il cittadino tunisino, che poi si è risvegliato dal coma e al momento risulta detenuto per altra causa, pare che la sera del 13 luglio 2024 fosse appena uscito dal carcere. A far scattare il ristoratore il fatto che l'uomo avesse rubato due bottiglie di birra da un market e preso a testate a scopo di rapina un avvocato di Rimini. La vittima aveva riportato 40 giorni di prognosi. Al momento, quindi, il tunisino è sia imputato di rapina ai danni del legale riminese sia parte lesa nel processo a carico del ristoratore. Per la rapina all'avvocato, che si è costituito parte civile, la pm Paola Bonetti ha chiesto 3 anni e 4 mesi, mentre il giudice ha condannato a 2 anni e 2 mesi.