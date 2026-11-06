Imperia, tunisino stupra due ragazzine: a piede libero, adesso è sparito

Un tunisino senzatetto di 25 anni, accusato di aver stuprato due ragazzine di 15 e 18 anni nel 2022, risulta oggi irreperibile. Nei giorni scorsi c'è stata l’udienza preliminare a Imperia, ma lo straniero, su cui pende l'accusa di violenza sessuale aggravata dalla minore età di una delle vittime, risulta non rintracciabile dal 2024. E per questo ne sono state disposte le ricerche. I fatti risalgono al dicembre 2022 e si sarebbero svolti a Oneglia. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, l’uomo avrebbe costretto le due ragazze a subire atti sessuali. Alla 15enne avrebbe spostato il vestito e accarezzato una coscia nuda, alla 18enne avrebbe invece accarezzato più volte il seno e la pancia, nonostante lei gli dicesse di non toccarla.

Il tunisino, però, non si sarebbe limitato a questo: in strada, nella zona tra piazza Dante, via Vieusseux e via Bonfante, si sarebbe messo davanti alle due giovani e a una terza ragazza di 18 anni e si sarebbe abbassato gli indumenti mostrando i genitali. Per questo all’imputato verrebbe contestato anche il reato di molestia o disturbo alle persone.