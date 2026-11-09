Garlasco, l'ora della verità. Sempio e Stasi ad un bivio

Alberto Stasi e i suoi difensori pronti a marciare a tappe forzate verso l’istanza di revisione; gli avvocati di Andrea Sempio che invece lavorano per spingere in là nel tempo il processo al loro assistito. È lo scontro sui tempi dei processi a dominare la scena di una settimana cruciale per gli sviluppi delle indagini sull’omicidio di Chiara Poggi . In una situazione resa complicata dall’assenza totale di altri casi analoghi nella storia della giustizia italiana e dall’assenza di regole precise, emerge sempre con maggiore chiarezza la differenza di strategie delle due difese in campo. Giada Bocellari e Antonio De Rensis , legali di Stasi, ormai hanno il piede sull’acceleratore, e puntano a depositare nei prossimi giorni l’istanza alla Corte d’appello di Brescia di disporre un nuovo (il sesto) processo a carico dell’ex fidanzato di Chiara, perché ne sia finalmente riconosciuta l’innocenza. Sempio, invece, non ha invece alcuna fretta di finire sotto processo. E i suoi legali Liborio Cataliotti e Angela Taccia puntano alla sospensione dell’udienza preliminare, in attesa che si compia il destino di Stasi.

Sulla carta, il primo passaggio dovrebbe avvenire già tra oggi o domani: scadono i termini concessi dal codice al giudice preliminare Luigi Riganti per fissare la data dell’udienza preliminare, cioè il vero inizio delle ostilità tra la Procura di Pavia e la difesa di Sempio. È un termine che spesso non viene rispettato, ma è chiaro che la delicatezza del caso Garlasco potrebbe indurre il magistrato a rispettare scrupolosamente la norma. L’udienza preliminare dovrebbe venire fissata tra dicembre e gennaio, e a quel punto gli avvocati del nuovo imputato saranno pronti a mettere sul piatto la richiesta in grado di bloccare per diversi mesi l’intero viaggio del processo: sospendere l’udienza fino a quando non verrà presa la decisione sulla revisione della condanna di Stasi. Andare avanti sarebbe “irrazionale”, e anche incostituzionale, sostiene Cataliotti. La difesa di Sempio non è da sola, a sostenere la tesi del congelamento del processo. In una intervista all’Agi dei giorni scorsi Gian Domenico Caiazza, ex presidente dell’Unione delle camere penali, uno dei massimi esperti italiani di processo penale, ha detto senza mezzi termini che «solo dopo il giudizio di revisione si potrebbe aprire un processo nei confronti di Sempio», perché fino ad allora «per la giustizia italiana la responsabilità del delitto è già stata accertata in via definitiva».

In attesa della decisione del giudice Riganti sulla fissazione e l’eventuale sospensione del processo a Sempio, a fare irruzione sulla ribalta del caso sarà - già questa settimana, o al più tardi all’inizio della prossima - l’istanza di revisione avanzata dalla difesa di Stasi. Che l’istanza di revisione fosse in arrivo era scontato ormai da mesi. Ciò che non era prevedibile era la massa di elementi nuovi emersi nelle ultime settimane di lavoro grazie allo staff difensivo, ai suoi consulenti e ai suoi collaboratori. Siamo, secondo il poco che trapela, miglia avanti alla prima richiesta di Stasi di un nuovo processo, avanzata e subito respinta dalla Corte d’appello di Brescia nel 2020, quando il principale “fatto nuovo” era la presenza di capelli nel lavandino del bagno di casa Poggi, che smentiva l’idea di uno Stasi che si fosse lavato lì, lasciando le sue impronte sul dispenser del sapone. E siamo parecchio oltre anche alle novità già emerse che scagionerebbero Alberto, come la sparizione degli esami sui pedali della sua bicicletta che escludevano la presenza del Dna (e tantomeno del sangue) di Chiara sui pedali.