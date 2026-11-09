Rissa tra stranieri, un botto violento e sangue in strada: è caos a Perugia. Abitanti spaventati: "Non si può vivere così"

Notte di tensione e paura a Perugia, tra via del Macello e via Martiri dei Lager. Intorno alle 22 di sabato 7 novembre, l'Ottagono è stato protagonista di una violenta rissa tra gruppi di persone straniere. All'arrivo delle forze dell'ordine, nella zona era presenti vetri infranti e macchie di sangue. Inoltre, un uomo nordafricano era a terra sanguinante con una ferita alla testa. È questo il bollettino dei recenti scontri, soltanto gli ultimi. Da tempo, infatti, gli abitanti della zona denunciano situazioni gravi e che mettono in pericolo l'incolumità dei residenti.

Stando alle ricostruzioni, la rissa sarebbe nata all'esterno di un locale etnico. Il vetro del bar, infatti, sarebbe stato danneggiato in diversi punti. Ad averne la peggio è stato un uomo nordafricano. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con un’ambulanza. L'uomo è stato soccorso e medicato e gli è stata applicata una vistosa fasciatura. Le ferite sarebbero compatibili con l’utilizzo di un’arma da taglio. Per gli inquirenti, la ferita sarebbe compatibile con un coltello o col collo di una bottiglia. A far intervenire le forze dell'ordine sarebbe stata la chiamata di un abitante della zona. La chiamata è partita in seguito a una violenta esplosione, forse un colpo di arma da fuoco. I militari sono intervenuti con giubbotti antiproiettile e mitra, in risposta alla gravità della segnalazione. Gli accertamenti hanno poi chiarito che non si era trattato di uno sparo di pistola, ma di un grosso petardo lanciato da una finestra da un residente esasperato della zona, nel tentativo di far disperdere le persone coinvolte nella rissa. "Non è più possibile vivere così", è lo sfogo di uno dei residenti.