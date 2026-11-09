"Come uccidono le brave ragazze": ricina, cosa hanno trovato a casa Di Vita

"Come uccidono le brave ragazze" e "Una brava ragazza è una ragazza morta": sono questi i due libri che gli inquirenti hanno sequestrato nell'abitazione di Antonella Di Ielsi e la figlia Sara. Le due donne sono state avvelenate con la ricina tra il 23 e il 24 dicembre 2025. Le indagini sono attualmente in corso. Nei giorni scorsi, la Squadra Mobile di Campobasso ha anche portato via anche due vecchi telefoni cellulari dall'abitazione della famiglia Di Vita a Pietracatella.

I due libri sono stati scritti dalla scrittrice Holly Jackson e appartengono a una trilogia pubblicata tra il 2019 e il 2021. Ha avuto un successo internazionale, tanto che Netflix ne ha tratto una serie televisiva. La protagonista è Pippa Fitz-Amobi, una ragazzina di diciassette anni che decide di indagare su un caso di omicidio, finendo per esporsi in situazioni sempre più pericolose. "Come uccidono le brave ragazze" ha dato il nome alla saga. Poi è arrivato il secondo romando, "Brave ragazze, cattivo sangue". Nel 2021 è stato pubblicato il terzo, "Una brava ragazza è una ragazza morta". Non è il primo libro che gli inquirenti sequestrano. Nelle perquisizioni nello studio di Gianni Di Vita, commercialista ed ex sindaco di Pietracatella, era stato sequestrato anche "Tiro al piccione", un romanzo autobiografico di un reduce di Salò diviso tra due donne. Intanto, le indagini vanno avanti. Sono stati tolti i sigilli all’abitazione e le chiavi sono state riconsegnate a Gianni Di Vita. “Sono felice di aver riaverle ricevute”. Nei giorni precedenti, il marito di Antonella e padre di Sara aveva anche attaccato le ricostruzioni della stampa: “Ogni giorno ne esce una nuova sui giornali, non posso smentire tutto. Sarà l’ultima volta che parlo io”. La Procura di Larino continua l'indagine verso ignoti. Si attende il responso sui reperti e gli alimenti sequestrati e inviati agli specialisti del Robert Koch-Institut di Berlino. Gli inquirenti aspettano risposte che potrebbero essere importanti per il prosieguo delle indagini.