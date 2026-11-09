Simona Izzo, la toccante confessione: "Ho la sindrome di Sjogren". Il racconto choc della malattia

Sembrava una semplice dermatite, invece per Simona Izzo era qualcosa di molto più grave. L'attrice e regista ha vissuto un periodo drammatico, in cui a quel fastidio alla pelle si sono aggiunte difficoltà respiratorie, problemi agli occhi e stanchezza debilitante. La donna ha avuto anche paura di avere qualcosa di brutto. "Stavo così male che ho pensato di morire. Mi sono detta, ed eravamo in estate: non arrivo a ottobre", ha detto nel salotto di Storie al bivio weekend all'amica Monica Setta. Izzo si è fatta visitare da diversi specialisti senza nessun risultato apprezzabile.

Poi la scelta di affidarsi a un'immunologa, che per lei è stata la svolta. "Mi ha detto 'Io non le posso dire che lei ha una malattia autoimmune, perché è sieronegativa, nel sangue non c’è niente'. Al che ho risposto: 'Ma sono sintomatica' e così alla fine è venuto fuori che ho la sindrome di Sjogren, una malattia autoimmune non mortale, con cui si convive e ci si fa pace". Dopo un lungo periodo di paura, Simona Izzo ha finalmente dato un nome al suo problema. "Ci sono molte donne in questa situazione. Molte accusano sintomi difficili da sintetizzare e vengono considerate malate immaginarie, mentre soffrono tantissimo. Ho scelto di metterci la faccia proprio per mandare un messaggio a loro. Ho sempre detto tutto, il lifting fatto 25 anni fa, le protesi alle ginocchia e tutto il resto. È una questione di trasparenza", ha poi aggiunto. La donna ha poi concluso, ringraziando il marito Ricky Tognazzi, al suo fianco da 41 anni. "È stato davvero bravo, è la moglie perfetta che ogni uomo vorrebbe avere, perché è così accudente. Mi preparava da mangiare e mi imboccava perché io non volevo mangiare, mi comprava la panna, lo champagne…. Ma io non volevo più niente, volevo solo capire cosa fosse successo". La sindrome di Sjogren è una malattia reumatica sistemica cronica caratterizzata da eccessiva secchezza di occhi, bocca e altre mucose. Colpisce prevalentemente le donne tra i 40 i 50 anni. La diagnosi è complicata, in quanto i sintomi possono essere scambiati per malanni di stagione.