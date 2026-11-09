Fuori dal coro, l'inviata al corteo rosso: minacciata e aggredita

Una troupe Mediaset è stata insultata, minacciata e attaccata dai manifestanti violenti nel corteo di Torino, partito da Piazza Castello, al grido di "Fuori dal coro, fuori dal corteo!". Lo racconta nel suo servizio Costanza Tosi, realizzato appunto per la trasmissione di Mario Giordano, in onda su Rete4 e che approfondisce i temi di politica e attualità.

La giornalista racconta nel servizio: “Alcuni manifestanti ci riconoscono, sanno che siamo giornalisti di Fuori dal Coro ed è proprio per questo che iniziano ad aggredirci”. Nel video si sentono ripetuti insulti: “Pezzi di m***a, infami, schifosi, voi mandate in galera la gente quando state nei cortei”. A un certo punto una voce in mezzo alla gente urla: “Ragazzi ci stanno gli infami di Fuori dal Coro. Possiamo mandarli via per favore?”.

Mario Giordano prende le difese della sua giornalista e attacca i rivoltosi: ”Noi siamo orgogliosi del lavoro che facciamo. Costanza da anni si è infiltrata in mezzo a loro per raccontarne il vero volto e noi siamo contenti e se qualcuno è finito in gabbia, perché si è dimostrato che era un violento grazie alle nostre immagini. Ne siamo orgogliosi e continueremo a farlo, alla facciaccia loro che sono dei violenti. Vero Costanza? Tu appunto in tutti questi anni li hai conosciuti bene”.

La giornalista conferma: “Sì sì effettivamente loro ci hanno riconosciuti, perché io più volte sono entrata all'interno dei loro palazzi occupati, ho anche partecipato ad alcune delle loro assemblee interne e io in queste occasioni ho sentito persone parlare, fare a gara su chi avesse picchiato più forte un poliziotto. Ho sentito persone scambiarsi consigli su come si costruivano molotov o altre armi artigianali e ogni volta che noi abbiamo provato a fare delle domande, perché poi in fin dei conti facciamo i giornalisti, loro sono sempre stati violenti e lo sono con tutti i giornalisti che fanno domande scomode. E lo sono ogni volta che qualcuno prova a documentare quello che loro da anni vogliono tenere nascosto”. Giordano chiude: “Lo sta documentando in questo momento la magistratura, perché c'è un processo in corso a Torino e proprio questa settimana il PM ha chiesto l'associazione delinquere”.