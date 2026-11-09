"Era uno di noi": vergogna a Palermo, Ballarò si ferma per questo funerale

Un corteo funebre di circa 200 persone ha attraversato il centro storico di Palermo, trasformando via Maqueda in uno scenario di tensione e intimidazione. L'occasione era la commemorazione di Emanuele Rubino, 36 anni, considerato un boss attivo nel racket di Ballarò e morto domenica nella propria abitazione, dove si trovava agli arresti domiciliari per motivi di salute.

Rubino era stato condannato a 12 anni di carcere per estorsione aggravata dal metodo mafioso. Tra gli episodi contestati anche il tentato omicidio del commerciante gambiano Yussupa Susso, ferito con un colpo di pistola alla testa per essersi opposto al pagamento del pizzo e aver incoraggiato altri commercianti stranieri a ribellarsi alle richieste estorsive.

Il funerale si è trasformato in una manifestazione di forza: fumogeni, petardi, fuochi d'artificio e clacson hanno accompagnato il passaggio della bara, costringendo numerosi commercianti ad abbassare le saracinesche e allontanando i turisti. Per circa mezz'ora, il cuore della città è rimasto ostaggio del corteo, che ha attraversato le strade fino alla chiesa del Carmine e successivamente al cimitero di Sant'Orsola.

L'iniziativa, anticipata anche sui social, ha suscitato indignazione tra residenti e operatori commerciali, che denunciano di sentirsi abbandonati e poco tutelati.

Dure le reazioni politiche. La senatrice Pd Enza Rando ha chiesto di non lasciare soli i cittadini che contrastano la criminalità organizzata, mentre il sindaco Roberto Lagalla ha sollecitato chiarimenti, ribadendo che Palermo non può diventare teatro di manifestazioni che alimentano paura e senso di impunità.