"Chi sbaglia paga": la bravata agli Uffizi costa cara. La maxi-multa per gli eco vandali

"La città di Firenze non è il palcoscenico degli eco vandali. Chi sbaglia paga". Con questo messaggio, i consiglieri regionali di Fratelli d'Italia hanno accolto con entusiasmo la notizia delle maxi-multe per i blitz al Museo degli Uffizi. I fatti risalgono al 2024. Il 13 febbraio e il 3 marzo 2024, sette attivisti di Ultima Generazione avevano attaccato con del nastro adesivo di carta le foto dell'alluvione di Campi Bisenzio sui vetri protettivi della Nascita di Venere e della Primavera di Botticelli. Per fortuna, il blitz non ha lasciato conseguenze alle tele.

Adesso, gli attivisti si sono visti rifilare una multa da 140.000 euro complessivi. Ognuno di loro ha avuto una sanzione di 20.000 euro, in applicazione della legge, la norma 'eco-vandali'. Il movimento Ultima Generazione ha deciso di presentare ricorso. La sanzione viene giudicata “sproporzionata rispetto al fatto” ed emanata “per colpire un singolo movimento”, dice il comunicato. Per coprire le spese legali, gli attivisti di Ultima Generazione hanno lanciato una raccolta fondi con l’obiettivo di arrivare a 4.000 euro entro il prossimo 13 novembre. “Mentre il governo si lamenta per le proteste violente, ecco cosa ha fatto per reprimere quelle non violente. È vergognoso: 20.000 euro per dello scotch di carta. Una cifra che non ha alcun senso. Non ha lasciato nemmeno il segno della colla sul vetro”, ha attaccato uno dei sanzionati. E poi insiste: "La multa non punisce un danno, perché un danno non c’è. Punisce il dissenso. Il governo Meloni ha scritto una legge su misura per noi. Zittire chi alza la voce pur di non affrontare i problemi veri. Non pagheremo e continueremo a lottare”, conclude il messaggio.

Dura la risposta dei consiglieri regionali di Fratelli d'Italia. "Prima trasformano gli Uffizi in un palcoscenico per le proprie battaglie ideologiche, poi si lamentano delle multe e si dipingono come vittime della repressione. È il solito copione di Ultima Generazione: violare le regole e pretendere che non ci siano conseguenze. Ma il patrimonio artistico di Firenze non può diventare ostaggio di chi cerca visibilità attraverso le proprie azioni dimostrative”, replicano i consiglieri Jacopo Cellai, Claudio Gemelli e Matteo Zoppini sul ricorso annunciato. E poi concludono: “Chi sceglie di utilizzare un patrimonio pubblico di inestimabile valore come strumento per la propria propaganda deve assumersi la responsabilità delle proprie azioni. Se questi eco-vandali ritengono ingiuste le sanzioni, possono rivolgersi agli organi giurisdizionali competenti. Ma non possono trasformare ogni provvedimento in una persecuzione politica: perché il diritto di manifestare non significa essere al di sopra delle regole, né agli Uffizi né altrove. Firenze merita rispetto: chi sbaglia, paga".