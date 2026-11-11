I gay di Napoli mollano l’Arcigay: "Sono troppo grillini e pro-Pal..."

Altro che primarie. Nel Campo largo ormai si procede solo per strappi. O meglio quasi con un golpe ad opera di una regia tutta interna al M5S che ha messo gli occhi sul cuore del movimento Lgbt italiano: il Cassero di Bologna. È dalla sede storica di Arcigay, infatti – principale associazione gay italiana prossima al congresso nazionale, in programma a Roma dal 13 al 15 novembre – che vengono diramate tutte le direttive politiche. Che, in maniera più o meno diretta, oggi parlano unicamente la lingua del movimento guidato da Giuseppe Conte. Con buona pace della segretaria dem Elly Schlein, aspirante prima candidata premier donna e apertamente omosessuale, alla quale resta poco altro da fare che la cubista sui carri dei Pride in estate. A denunciare questo andazzo, a quanto pare ormai quasi decennale, l’associazione Antinoo di Napoli. Sabato scorso, proprio in vista della prossima assise nazionale di Arcigay, il gruppo partenopeo ha annunciato la rottura finale, ovvero la scissione dalla casa madre dopo ben 42 anni di affiliazione. Tra le figure di riferimento di Antinoo c’è Antonello Sannino, discussissimo leader del movimento Lgbt napoletano, costretto a camminare sui carboni ardenti da oltre un anno.

La sua colpa? Aver partecipato nel 2025 al Pride di Tel Aviv. Accusato per questo, dalle ali oltranziste del movimento, di collaborazionismo con i sionisti israeliani. Quale accusa peggiore si può ricevere da quelle parti? Un divorzio che, tuttavia, affonda le proprie radici in un logoramento iniziato addirittura nel 2018. «Da allora i vertici nazionali hanno più volte osteggiato i gruppi dirigenti locali susseguitisi alla guida del comitato – scrivono in una nota da Napoli - ignorando i grandi risultati politici e i servizi attivati sul territorio con ricadute di rilievo internazionale». Così Antinoo è stata di fatto esautorata dalla rappresentanza politica di Arcigay sul territorio a favore della segreteria nazionale, di stanza nella lontana Bologna che, al dialogo col circolo ormai ex Arcgay di Napoli, ha preferito intavolare trattative con i gruppi oltranzisti che si sono macchiati addirittura di aggressioni contro gli ebrei in corteo all’ultimo Pride. Una linea, quella di Arcigay nazionale “balcanizzata” sul M5S che non teme, dunque, neppure i guai giudiziari e le inchieste che inevitabilmente dalle denunce prenderanno forma.

Ma vale la pena andare a vedere chi sono gli interpreti di questa svolta pentastellata del movimento Lgbt italiano. Presidente uscente di Arcigay, nuovamente candidata, è la giornalista 45enne di Caserta, Natascia Maesi, dal 2022 prima donna a presiedere l’associazione. A dettare la linea politica, però, c’è il segretario Gabriele Piazzoni, da almeno un decennio inamovibile nel suo ruolo, che ora si incrocia e fa i conti con l’operazione ordita dai pentastellati. Un piano che, tuttavia, rappresenta precisamente il fulcro di un percorso politico dalle finalità ben chiare: portare in Parlamento uno dei leader romani del movimento gay: Fabrizio Marrazzo, figura considerata abbastanza divisiva nel movimento che, tuttavia alle elezioni del 2022, ha sfiorato un seggio alla Camera proprio nelle liste del movimento fondato da Beppe Grillo.

Marrazzo, da oltre un lustro, ha fondato il suo minuscolo Partito Gay, forte - si fa per dire – di una pattuglia di 10/15 consiglieri comunali eletti in microcomuni del nord Italia. Praticamente una pulce capace di far saltare in aria ogni possibile equilibrio nella costola Lgbt del Campo largo, in accordo con la senatrice M5S, Alessandra Maiorino, anima dell’operazione. Un piano, rispetto al quale, da sinistra Schlein, Fratoianni & co. sono quanto mai costretti a correre ai ripari, cercando figure alternative come potrebbe essere l’esponente Avs, Marilena Grassadonia, coordinatrice dell’Ufficio Diritti Lgbt+ del Campidoglio, molto vicina al sindaco di Roma, Gualtieri. Una figura che potrebbe aiutare Pd e Avs a recuperare voti di elettori gay e lesbiche di sinistra, altrimenti inesorabilmente diretti verso il M5S.