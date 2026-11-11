Da Parma a Massa Carrara: è rivolta contro i minareti

Da Nord a Sud gli italiani si stanno rivoltando contro la costruzione di moschee e centri culturali islamici. Sono sempre di più i ricorsi e i contro ricorsi ai vari Tribunali amministrativi regionali (Tar) da parte di associazioni che lamentano abusi edilizi, questioni di ordine pubblico e di ordine culturale. Si va dalla paura per la poca trasparenza dei finanziamenti che spesso arrivano da organizzazioni internazionali in odore di terrorismo, al mancato riconoscimento dei più elementari diritti democratici per le donne musulmane. E la tensione sta crescendo un po’ dappertutto, tra scritte minacciose e teste di maiale lasciate sulla strada.

L’ultimo caso in ordine di tempo è quello che riguarda il centro islamico “Misericordia” di Milano, sul cui muro sono comparse scritte di protesta inneggianti alla remigrazione. In quel centro islamico pochi anni fa era responsabile Ahmed Kabir, espulso dall’Italia per minacce nei confronti di alcune donne. Anche per questo la preoccupazione di chi abita in zona ha toccato livelli piuttosto alti.

A Brescia lo scorso 31 ottobre il Comune (di centrosinistra) ha dato il via libera alla costruzione di una moschea. Le proteste sono state vibranti e si sono concretizzate con una serie di manifestazioni e raccolte firme che hanno coinvolto i residenti della zona interessata dal luogo di culto. La preoccupazione è doppia perché nella vecchia sede dell’associazione islamica verrà organizzata una scuola coranica per i giovani musulmani. Alla faccia dell’integrazione. Tra l’altro la comunità locale ha già raccolto un milione di euro circa sull’1,5 necessario per completare il progetto. Restando in Lombardia, problemi con l’islam si sono verificati anche a Morbegno (Sondrio), dove davanti al centro islamico è spuntata una scritta («Non siete più i bene accetti») e una testa di maiale.

Dal punto di vista legislativo la Lega in Consiglio regionale ha depositato un progetto di legge (che mira ad aggiornare quella “anti-moschee” voluta da Bobo Maroni) per rendere ancora più stringenti i criteri urbanistici per l’insediamento di luoghi di culto, spesso mascherati dietro la cortina di associazioni culturali islamiche. A Torino è Fratelli d’Italia a guidare la protesta contro la costruzione della moschea nel quartiere Aurora. Anche in questo caso il timore dei cittadini è quello della ghettizzazione del quartiere, che finirebbe per diventare una zona franca dove alla legge italiana si sostituirebbe quella della sharia. E poi anche qui resta aperta la questione della trasparenza sui fondi esteri usati per costruirla. La situazione di tensione più nota è forse quella di Venezia, dove la “grande moschea” è finita addirittura tra gli argomenti della campagna elettorale. Il Pd ha candidato anche esponenti della comunità islamica cittadina proprio per dare forza al “sì” alla moschea da 8mila metri quadrati per un investimento che potrebbe variare tra i 15 e i 20 milioni di euro. A vincere, fortunatamente, è stato nuovamente il centrodestra che ha chiuso ad ogni spiraglio a possibili trattative. In tutta risposta la comunità bengalese aveva minacciato uno sciopero per paralizzare la città.

Minaccia poi rientrata, dopo che l’amministrazione comunale aveva mantenuto il punto sul diniego al progetto. A Parma il “no” alla moschea non è arrivato solo dal centrodestra, ma addirittura dalla comunità iraniana presente in città. La motivazione? La contrarietà alla realizzazione di un enorme complesso islamico, con una capienza prevista di circa 1.600 persone e un investimento di oltre sei milioni di euro. Su tutte queste situazioni (e sono solo le principali) aleggia il grande nodo irrisolto della mancata firma del Concordato con lo Stato italiano. Un “no” che nasconde la volontà di non assoggettarsi alle leggi del nostro Paese. Così come un punto delicato, più volte citato in precedenza, è quello della trasparenza sui finanziamenti. Senza contare la richiesta dello Stato di avere un albo degli imam e di obbligarli a pregare in lingua italiana.