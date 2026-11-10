Lovati a processo per diffamazione. Il suo legale: documenti clamorosi

«Quella tra Sempio e Lovati è una storia d’amore»: ieri dice proprio così Fabrizio Gallo, difensore dell’avvocato Massimo Lovati. Lovati: il difensore storico di Andrea Sempio, nuovo imputato per l’uccisione di Chiara Poggi. Lovati è imputato di diffamazione ai danni di Angelo Giarda, che dei processi per il giallo di Garlasco fu protagonista assoluto: difensore di Alberto Stasi, vincitore in primo e secondo grado, con l’assoluzione poi ribaltata dalla Cassazione. Angelo Giarda non c’è più. Ma alla sua memoria Lovati, l’anno scorso, rifilò un’accusa pesante, parlando di una «macchinazione» ordita da Giarda contro Sempio per incastrarlo e salvare Stasi. I figli di Giarda lo hanno querelato, e Lovati è stato rinviato a giudizio.

La battutaccia di cui Lovati è chiamato a rispondere è la sintesi di una teoria fatta circolare a lungo non solo dall’entourage di Sempio: quella secondo cui la nuova inchiesta della Procura di Pavia, sfociata la settimana scorsa nella richiesta di rinvio a giudizio per Sempio, sarebbe stata eterodiretta dai legali di Stasi. La svolta sarebbe figlia di una sorta di complotto iniziato con le indagini difensive affidate dallo studio Giarda ai detective privati della Skp, che individuarono le numerose falle delle vecchie indagini: le inspiegabili chiamate di Sempio a casa Poggi nei giorni precedenti il delitto, i tabulati telefonici incompatibili con l’alibi fornito da Sempio (il famoso viaggio a Vigevano alla ricerca di un libro).