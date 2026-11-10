Lovati a processo per diffamazione. Il suo legale: documenti clamorosi

«Quella tra Sempio e Lovati è una storia d’amore»: ieri dice proprio così Fabrizio Gallo, difensore dell’avvocato Massimo Lovati. Lovati: il difensore storico di Andrea Sempio, nuovo imputato per l’uccisione di Chiara Poggi. Lovati è imputato di diffamazione ai danni di Angelo Giarda, che dei processi per il giallo di Garlasco fu protagonista assoluto: difensore di Alberto Stasi, vincitore in primo e secondo grado, con l’assoluzione poi ribaltata dalla Cassazione. Angelo Giarda non c’è più. Ma alla sua memoria Lovati, l’anno scorso, rifilò un’accusa pesante, parlando di una «macchinazione» ordita da Giarda contro Sempio per incastrarlo e salvare Stasi. I figli di Giarda lo hanno querelato, e Lovati è stato rinviato a giudizio.
La battutaccia di cui Lovati è chiamato a rispondere è la sintesi di una teoria fatta circolare a lungo non solo dall’entourage di Sempio: quella secondo cui la nuova inchiesta della Procura di Pavia, sfociata la settimana scorsa nella richiesta di rinvio a giudizio per Sempio, sarebbe stata eterodiretta dai legali di Stasi. La svolta sarebbe figlia di una sorta di complotto iniziato con le indagini difensive affidate dallo studio Giarda ai detective privati della Skp, che individuarono le numerose falle delle vecchie indagini: le inspiegabili chiamate di Sempio a casa Poggi nei giorni precedenti il delitto, i tabulati telefonici incompatibili con l’alibi fornito da Sempio (il famoso viaggio a Vigevano alla ricerca di un libro).
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Il prelievo informale del Dna di Sempio sulla tazzina di un bar da parte dei detective fu l’anello finale: perché le analisi commissionate da Giarda combaciarono con il profilo trovato sulle unghie di Chiara. Come può questa micidiale ma legittima attività difensiva essere definita una macchinazione? È la domanda che si fanno i figli di Giarda, che a Lovati nella querela per diffamazione aggravata, al collega (nel frattempo colpito da una sospensione disciplinare di due mesi dall’Ordine degli avvocati) hanno chiesto un risarcimento di 116mila euro. Lovati non può smentire le sue affermazioni, perché rese davanti a decine di telecamere. Così un po’ cerca di dire che la parola gli è scappata, un po’ cerca di dimostrare che un qualche complotto ai danni del suo assistito c’è davvero stato. Ha chiesto invano al giudice di convocare Sempio come testimone. Ieri il suo avvocato promette il deposito di documenti e mail dal contenuto clamoroso: «Potrebbero avere peso - dice Gallo a Ore11 - anche nel processo principale a carico di Sempio».
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Intanto ieri sono stati sentiti in aula i due figli di Giarda, Fabio e Enrico, che per anni hanno affiancato il padre nella difesa di Stasi. Vanno giù piatti: «È inaccettabile che venga definita una macchinazione il nostro lavoro, fatto in modo professionale e certificato da un’ordinanza di un giudice. Se l’avvocato Lovati continua a dire che noi abbiamo fatto una macchinazione, continuerà a prendersi querele». Lovati ha pure altri grattacapi: a Pavia è aperta l’inchiesta per corruzione che vede indagato il padre di Sempio per la tangente versata nel 2016 per ottenere l’archiviazione della prima indagine a carico del figlio. I Sempio versarono oltre 40mila euro che non si sa a chi siano arrivati. Lovati è stato interrogato come testimone. Il suo collega Simone Grassi anche. Hanno dato versioni opposte. A chi crederanno i pm?