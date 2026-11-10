Martina Carbonaro, la confessione di Alessio Tucci: "Avevo un mostro in me". La furia dei genitori: "Ucciditi anche tu"

"Eravamo nel casolare, eravamo abbracciati". Inizia così la confessione in aula del reo confesso Alessio Tucci, che lo 26 maggio 2025 ad Afragola, in provincia di Napoli, ha ucciso la fidanzata Martina Carbonaro. La quattordicenne è stata uccisa a colpi di pietra in un casolare abbandonato. Al tribunale di Napoli c'era un'imponente presenza di carabinieri e polizia, per evitare i contatti tra le due famiglie, visto che in più di un'occasione ci sono stati scambi di accuse e minacce. I parenti di Martina erano presenti nell'aula 116, mentre quelli di Tucci si sono sistemati in una sala sovrastante.

L'imputato si è presentato in aula con mezz'ora di ritardo, a causa del traffico. Aveva una tuta nera e ha parlato con lo sguardo rivolto verso il basso. Era coperto da un paravento, oltre alla protezione della polizia. La madre di Martina, Enza Cossentino, ha scelto di sedersi nelle sue immediate vicinanze per poterlo guardare negli occhi. "Eravamo nel casolare, eravamo abbracciati, arriva un messaggio WhatsApp da quel ragazzo, le ho chiesto se c'era qualcosa con lui, e lei risponde no: abbiamo litigato e l'ho colpita", così ha esordito Alessio Tucci. L'imputato era a conoscenza dell'amicizia, nata da pochi giorni, tra la quattordicenne e quel ragazzo. La notizia era anche stata argomento di un'accesa conversazione su WhatsApp, poi letta in aula dal magistrato inquirente. "Il karma esiste, devi morire per amore", "io vado dove sta questo e te lo uccido", sono stati i messaggi di Alessio Tucci, seguiti da altri messaggi dai toni minacciosi. E poi ha continuato il racconto di quegli attimi concitati: "Mentre la colpivo Martina era immobile… Se ricordo l'ultimo colpo inferto? Ho il buio. Ricordo di averla aggredita in due punti, nel corridoio, poi l'ho presa in braccio e l'ho portata nella stanza (dove verrà poi trovata, ndr) e l'ho colpita un'ultima volta… Avevo un mostro in me". Tucci, incalzato poi dal legale, ha ammesso: "Perché ho ucciso Martina? Penso per rabbia accumulata in quella giornata. Non è una giustificazione, vorrei capire anch'io, è passato un anno e mezzo e ancora non ho capito. L'ho abbracciata, gridato il suo nome, non rispondeva… Dopo ho occultato il corpo".

"Ti hanno dato il premio, ti hanno anche messo a lavorare. Bastardo, hai ucciso lei, ti devi uccidere anche tu", sono le parole gridate dai genitori di Martina Carbonaro (che hanno lasciato l'aula in più occasioni durante il racconto dell'omicidio). Al termine dell'udienza la madre Enza Cossentino ha così dichiarato ai giornalisti presenti: "Lui avrà una seconda possibilità, studia e lavora, mia figlia purtroppo non l'avrà e l'anima di mia salirà in cielo solo quando avrà giustizia". E poi ha aggiunto: "Volevo chiedergli le ultime parole di Martina e perché me l'ha ammazzata. Non ha accettato la fine di un amore che non è possesso. Sta studiando recitazione in carcere? Lo prenderanno ad 'Amore criminale' perché il suo è stato un amore criminale".