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Garlasco, "prima delle feste di Natale": tam tam impazzito dalla Procura

mercoledì 11 novembre 2026
Garlasco, "prima delle feste di Natale": tam tam impazzito dalla Procura

2' di lettura

Ci sarebbe - e mai come in questo caso il condizionale è d'obbligo - l'apertura positiva della Procura generale di Milano sulla revisione per Alberto Stasi. Il quarantatreenne era stato condannato in via definitiva per l’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto il 13 agosto 2007. Adesso, invece, potrebbe essere una novità che avrebbe il sapore di svolta, grazie al lavoro della procuratrice generale Francesca Nanni e dell’avvocato generale Lucilla Tontodonati

Se fino a poco fa dagli uffici milanesi traspariva un comprensibile scetticismo verso le continue scorribande mediate costruite intorno alla vicenda investigativa e giudiziaria, adesso le cose sono cambiate, anche per la riapertura del processo da parte della Procura di Pavia, che ha chiesto, dopo un anno e mezzo di nuove indagini, il rinvio a giudizio di Andrea Sempio.

In particolar modo, le nuove indagini mettono sotto la lente di ingrandimento gli accertamenti dell'epoca, condotti con metodologie e approssimazioni che oggi mostrano crepe vistose. Pesa il dubbio sulle divise dei Ris. E, più nel dettaglio, il rebus sulla presenza del sangue e del Dna di Chiara Poggi sui pedali della bicicletta di Alberto Stasi. Era stato uno dei pilastri dell'accusa del 2007, ma il gip aveva disposto una prima scarcerazione. Oggi viene messa fortemente in discussione: si ipotizza anche un clamoroso e tragico scambio involontario di provette nei laboratori di genetica forense. La Procura generale potrebbe quindi muovere i propri passi ufficiali prima delle festività natalizie, unendosi alla richiesta di revisione che spetterà poi valutare alla corte di Brescia. Il collegio difensivo di Stasi, guidato dagli avvocati Giada Bocellari e Antonio De Rensis, intanto aspetta. E spera.

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