Meteo-follia, ecco quanti gradi ci sono a Milano ora: un segnale inquietante

02 febbraio 2022 a

a

a

L'anticiclone "mangia-inverno" persiste su tutto il territorio italiano, con temperature in aumento ovunque. Basti pensare che oggi, mercoledì 2 febbraio, a Milano la massima è addirittura di 19 gradi. In generale, comunque, quella di oggi sarà una giornata di bel tempo un po' su tutto il Paese, con cieli in gran parte sereni, salvo qualche addensamento in più verso sera su Puglia, Basilicata, Calabria ionica e Sicilia nordorientale.

Meteo, la fuga dell'anticiclone. Venerdì, pessime notizie: clima stravolto, ecco dove

Lorenzo Badellino su 3BMeteo scrive: "Temperature in aumento, soprattutto al Nord, dove si potranno toccare punte di 16/18°C sui settori centro-occidentali". Qualche piccolo cambiamento si avrà giovedì 3 febbraio: "In prevalenza soleggiato ma con velature e stratificazioni alte in aumento al Nordovest e in Toscana, addensamenti che diverranno più compatti in serata su Liguria, Versilia e Alpi orientali, associati a locali piovaschi a fine giornata sul Genovese". Venti tesi soprattutto al Sud. Mentre al Nord le temperature registreranno un leggero calo.

Video su questo argomento Meteo, infarto e ictus: l'impatto segreto, come (e quanto) nuoce alla nostra salute

L'anticiclone che martedì ha raggiunto lo Ionio, comunque, si sta progressivamente spostando verso la Grecia e il Mediterraneo orientale, mentre - sottolinea 3BMeteo - "da ovest l'anticiclone atlantico torna a riconquistare il terreno perso in avvio di settimana. Solo i settori alpini di confini rimarranno parzialmente esposti a residui flussi nordoccidentali responsabili di addensamenti e locali deboli nevicate".

Meteo, arriva il ciclone della Candelora: venti forti, neve e mareggiate. Ecco dove si rischia

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.