Malpensa, appicca incendio in aeroporto: chi è lo straniero fermato

Momenti di paura questa mattina - mercoledì 20 agosto - al terminal 1 di Malpensa, quando attorno alle 11,00, un uomo - un cittadino del Mali - ha dato in escandescenze incendiando un cestino dei rifiuti e poi danneggiando i banchi del check in e gli schermi per le informazioni con un martello tra i banchi 12 e 13. Momenti di panico per i tanti viaggiatori in attesa, molti dei quali sono corsi impauriti fuori dallo scalo.
L'uomo, visibilmente alterato, è stato prima bloccato da un inserviente aeroportuale, che ha aiutato da alcuni viaggiatori è riuscito a immobilizzare l'aggressore. Subito dopo sono intervenuti anche gli agenti della Polizia di Frontiera e gli operatori della società di sicurezza aeroportuale, che si sono prodigati per spegnere le fiamme. L'uomo è stato poi portato in camera di sicurezza dagli agenti della Polaria che stanno ora provvedendo a identificarlo e ricostruire l'accaduto e le motivazioni dietro al gesto. Sul posto anche i Vigili del Fuoco che hanno messo in sicurezza l'area. L'attività dell'aeroporto è proseguita senza problemi.
"La presenza di fumo", hanno fatto sapere dal comando provinciale dei vigili del fuoco al Corriere, "ha reso necessaria l’evacuazione del terminal stesso per motivi di sicurezza. L’area interessata è stata rapidamente raggiunta e messa in sicurezza. L’attività dello scalo è proseguita senza particolari disagi per il traffico aereo". "Le fiamme sono state spente e non sembrano esserci feriti", ha scritto uno dei presenti. "Una follia", ha rilanciato un altro.
