Malpensa, martellate e incendio: cos'ha tentato di fare il maliano dopo aver scatenato il panico

Lo sbotto d'ira, le martellate, l'incendio appiccato tra centinaia di turisti terrorizzati. Così un uomo di origini maliane di 26 anni ha scatenato il panico questa mattina all'aeroporto internazionale di Malpensa, in provincia di Varese. Una scena sconvolgente che ha provocato, oltre a tanta paura tra i presenti, anche la reazione indignata della politica, a partire da Matteo Salvini.

Tutto è cominciato mercoledì mattina poco dopo le 10, quando l'uomo ha appiccato il fuoco ai bidoncini della spazzatura all'interno dell'area passeggeri al terminal 1 ed ha iniziato a prendere a martellate i monitor dei check in. Immediatamente è stato bloccato dal personale della security di Sea, la società che gestisce lo scalo aeroportuale, oltre che da alcuni viaggiatori presenti. Le cause alla base del gesto sono attualmente in fase di accertamento. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polaria, che hanno preso in custodia l'uomo, e i vigili del fuoco che, in via precauzionale, hanno fatto evacuare l'area e provveduto alle operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza dell'area. L'operatività del terminal è quindi tornata alla normalità.

Il maliano è apparso fin da subito in stato di forte agitazione e subito dopo ha lanciato un liquido infiammabile che ha provocato l'incendio e il fuggi fuggi generale dei passeggeri spaventati che si trovavano in coda e nei paraggi. Mentre le fiamme venivano spente con un estintore, il giovane è stato bloccato mentre si allontanava. Dalle prime informazioni, sarebbe un incensurato in possesso di un permesso di protezione internazionale, che sembra non avesse alcun biglietto con sé. Non è ancora chiaro perché avrebbe dato in escandescenze. Nessuno è rimasto ferito. L'episodio è stato documentato con gli smartphone da diversi passeggeri che hanno poi postato le immagini sui social.

E proprio uno di quei video è stato condiviso su X da Salvini, leader della Lega, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e vicepremier, com commento politico molto duro: "Straniero, con 'permesso di protezione internazionale'... Una delle 'risorse' che ci pagheranno le pensioni, secondo la sinistra".