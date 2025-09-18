Maurizio Rebuzzini trovato in fin di vita, muore in ospedale: il fotografo è stato ucciso?

Maurizio Rebuzzini, il celebre fotografo di 74 anni, è stato trovato ieri sera, mercoledì 17 settembre, in fin di vita su un ballatoio di un appartamento in cui lavorava di via Zuretti, nella zona della Stazione Centrale a Milano. È stato portato al Fatebenefratelli dove è morto poco dopo. Sul corpo sono stati constatati segni compatibili con uno strangolamento. E sono state rinvenute tracce di sangue.

A trovarlo, nel suo studio di fotografia nel cortile interno di uno stabile di via Zuretti all'angolo con viale Lunigiana è stato il figlio di 44 anni, che ha allertato il 112 verso le 18.40. Sull'episodio indagano gli agenti della Squadra mobile. L'ipotesi è quella di omicidio.