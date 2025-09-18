Maurizio Rebuzzini trovato in fin di vita, muore in ospedale: il fotografo è stato ucciso?

Maurizio Rebuzzini, il celebre fotografo di 74 anni, è stato trovato ieri sera, mercoledì 17 settembre, in fin di vita su un ballatoio di un appartamento in cui lavorava di via Zuretti, nella zona della Stazione Centrale a Milano. È stato portato al Fatebenefratelli dove è morto poco dopo. Sul corpo sono stati constatati segni compatibili con uno strangolamento. E sono state rinvenute tracce di sangue.
A trovarlo, nel suo studio di fotografia nel cortile interno di uno stabile di via Zuretti all'angolo con viale Lunigiana è stato il figlio di 44 anni, che ha allertato il 112 verso le 18.40. Sull'episodio indagano gli agenti della Squadra mobile. L'ipotesi è quella di omicidio.
Il caso è stato affidato agli investigatori della Squadra mobile. Sono stati avviati tutti gli approfondimenti necessari per capire cosa sia accaduto. Intanto il pm ha effettuato un sopralluogo sul posto e ha disposto l'autopsia sul cadavere del fotografo per accertare le cause del decesso. Come riporta Il Giorno, nel cortile del palazzo dove viveva il 74enne sono presenti delle impalcature per lavori di rifacimento delle facciate. Ed è proprio lì che è stato trovato il corpo di Rebuzzini. L'uomo, oltre a essere fotografo, è anche docente di Storia della fotografia all'Università Cattolica, sede di Brescia.