Giovani allo sbando, tra droga e coltellate: Milano si risveglia violenta e spaventata

Fotogrammi da una Milano allo sbando: 1) Due ragazzi alla guida dell'auto positivi al test della droga, lo scontro, la carambola, i pezzi della Mercedes - affittata per una notte da leoni - che si sparpagliano sull'asfalto della via Fulvio Testi mentre un ventenne muore tra i rottami. 2) Nel quartiere della movida meneghina, dove il divertimento si popola di sussurri, droga venduta a pochi euro e cocktail intinti nel lusso, cinque giovani venuti da Monza, di cui tre minorenni, trovano un 22enne, gli stanno addosso, lo scherniscono, poi lo prendono a botte, e quando lui è ormai caduto e inerme sull'asfalto, infilano il coltello nella schiena perforandogli il polmone e poi il midollo: 50 euro di bottino. Non camminerà forse più quel ragazzo e avrà paura per sempre del prossimo ma i cinque hanno mostrato compiacimento sui social, altro che pentimento. Dettagli di una città metropolitana che allarga i suoi confini e subisce il contraccolpo della crescita? Niente affatto.

Piuttosto segnali che a Milano qualcosa non funziona più. Non è l'immagine a essere incrinata. È il suo intimo. Il modello è avvizzito sotto i colpi ferali di una realtà che non risponde all'idea di metropoli perfetta-inclusiva-terzomondista che ha costruito la sinistra di governo. Sono cresciuti i quartieri di lusso, le strade sfavillanti, le fiere del design, i prezzi delle case, ma il lato oscuro si è impossessato di tutta Milano. Se un tempo c'erano le periferie da evitare e le strade buie dove non potevi avventurarti, oggi è tutta la città che è diventata pericolosa. Si vive sul “chi va là”, governati da maranza (italiani di seconda generazione) e bande criminali che si sparpagliano nelle vie alla ricerca della vittima da spennare. Le ragazze si muovono organizzate. I ragazzi col sanno coltello in tasca, molti per difendersi, altri per aggredire. Colpiscono forte perché la cattiveria è social e li fa sentire più fighi.