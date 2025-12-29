Libero logo
di
lunedì 29 dicembre 2025
Milano, donna trovata morta in cortile: senza maglietta e con segni sul collo

Una donna è stata trovata morta in un cortile a Milano: aveva un giubbotto, ma senza maglietta, i jeans parzialmente abbassati e dei segni sul collo. Il corpo è stato notato dal custode dello stabile intorno alle 8.30 di questa mattina, lunedì 29 dicembre. Tuttavia, per lei non c’era già più nulla da fare. Si tratterebbe di una donna di circa 30 anni, che deve essere ancora identificata. Sul posto sono giunti i carabinieri del Radiomobile e gli specialisti della Omicidi del nucleo investigativo. Intanto, la Procura di Milano sta indagando per omicidio: sul posto anche il pm Antonio Pansa e il medico legale.

Dai primi riscontri dei carabinieri, sembra che la vittima non vivesse nel palazzo di via Paruta, in zona Cimiano, dove è stata trovata. Pare che nessuno degli inquilini la conoscesse. I segni di violenza sul collo, in ogni caso, lascerebbero pensare a un'aggressione. Gli investigatori, però, escludono che la vittima possa essersi lanciata da una delle finestre dello stabile. Al vaglio ci sono adesso le testimonianze dei residenti. Mentre gli specialisti della sezione investigazioni scientifiche dei carabinieri stanno effettuando una serie di rilievi anche fuori dal condominio alla ricerca di eventuali tracce che possano essere utili alla ricostruzione dei fatti.

