Rogoredo, lo sfregio di Beppe Sala al poliziotto: "No allo scudo penale"

Tutti tranne il sindaco di Milano Beppe Sala, che in piena trance olimpica (leggi le polemiche sulla possibile presenza dell'Ice a Milano durante i Giochi) si è lasciato andare al solito sfogo contro il governo. Nel mirino questa volta è finito proprio il decreto sicurezza: «Sono contrario allo scudo penale, ma a spiegare quello che è successo», ha detto senza troppi giri di parole. Poi, dimenticando forse di estrema parte del centrosinistra, ha spiegato che c'è «un po' troppa tolleranza rispetto ai crimini commessi in particolare dagli spacciatori. Vedo spacciatori che vengono fermati, gli viene dato un avviso e una denuncia a piede libero e vanno avanti. Credo serva più severità e lo dico da uomo di sinistra». Un evidente cortocircuito della sinistra che in Parlamento critico l'inasprimento delle pene e sui territori gioca allo sceriffo disarmato. Tanto che poi nel commentare il fatto specifico, Sala fa una mezza retromarcia: «In questo caso l'agente che ha sparato a bruciapelo, ha visto quell'altro impugnare la pistola e ha sparato. Il poliziotto aveva esperienza».

Chi non ha dubbi sul comportamento del poliziotto è tutto il centrodestra. Nessuno escluso. Matteo Salvini, che ieri a Milano ha incontrato il Prefetto e Questore per parlare della sicurezza durante le Olimpiadi e, ovviamente, anche della sparatoria dell'altra sera, spiega: «Se un agente di Polizia, durante un controllo antidroga, in una delle periferie più complicate di Milano, si trova minacciato con un'arma, che solo successivamente si scopre essere a salve, difende sé stesso, la sua vita ei suoi colleghi, fa semplicemente il suo dovere». E ancora: «Mi sembra assolutamente sbagliato che sia addirittura indagato per un omicidio volontario. Il decreto sicurezza, che a breve arriverà in Cdm, cancellerà l'iscrizione automatica nel registro degli indagati per agenti delle forze dell'ordine che facendo il loro lavoro devono difendersi, purtroppo ferendo o uccidendo qualche malvivente».

Sullo “scudo” è intervenuto anche il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, che ha spiegato come: «Col nuovo decreto è abbastanza presumibile che il poliziotto avrebbe potuto usufruire del beneficio dell'inversione dell'onere della prova, perché c'era una causa di giustificazione molto evidente: l'esibizione della pisola». Il sottosegretario Alessandro Morelli, dice che quella dell'altra sera «è un dramma per i cittadini milanesi, un dramma per il poliziotto che è vittima di una situazione che mai nessuno vorrebbe vivere nella propria vita». Poi attacca la sinistra: «Paghiamo 15 anni di porte aperte, spalancate sul fronte dell'immigrazione, soprattutto clandestina. Di morali da chi per 15 anni ha spalancato le porte, francamente non ne accettiamo».

Se la prende con la sinistra anche il deputato di Fratelli d'Italia Riccardo De Corato, che ricorda come «negli ultimi 15 anni la sinistra che governa Milano ha saputo fare solo sfilate a suon di musica e poesie, con gli spacciatori, in alcuni casi, anche spettatori». Subito dopo l'ex vicesindaco di Milano ha ringraziato il Questore «per aver inviato nuovi agenti proprio lì e ringrazio il poliziotto che ieri sera, vedendo un criminale, ha sparato difendendosi più che legittimamente. La difesa per noi è sempre legittima». Per Forza Italia è Maurizio Gasparri che dice: «Bisogna parte non solo dalla presunzione di innocenza, ma anche dalla condotta coraggiosa degli appartenenti alle forze di Polizia. Chi, in zona di spaccio, gira con una pisola (vera oa salve) deve sapere che lo Stato non scappa. Siamo dalla parte del popolo in divisa». A schierarsi col poliziotto anche i sindacati di polizia. Dal Sap al Coisp, passando per l'Fsp. Sovrapponibili i commenti: «Non è questione di scudi, ma di tutelare il lavoro degli agenti. Le nuove norme andranno approvate presto».