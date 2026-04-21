"Scandalo escort a Milano, coinvolti calciatori di Milan e Inter"

Un giro di escort e prostitute nei locali. È questo l'ultimo scandalo che fa tremare la "Milano bene" e che ha visto coinvolti una cinquantina di calciatori delle squadre di serie A, sia di Inter e Milan che delle squadre in trasferta a Milano. Per questo - secondo quanto scrive il Corriere della Sera - sono scattate le manette per quattro persone, indagate a vario titolo dalla Procura di Milano con l'accusa di aver messo in piedi un sodalizio criminale dedito al favoreggiamento e allo sfruttamento della prostituzione e all'autoricilaggio dei proventi economici generati dal business. Nel mirino un'agenzia milanese che avrebbe assicurato alle ragazze anche un alloggio. Le giovani sarebbero state successivamente pagate per trascorrere le nottate in compagnia di una clientela a capacità di spesa elevata: professionisti, imprenditori e soprattutto numerosi calciatori dei principali club italiani della massima serie, che talvolta, dopo i match in trasferta a San Siro contro Milan e Inter, si volevano concedere un post partita in compagnia.

Stando all'Ansa era necessario procurarsi la 'droga della risata' per le serate organizzate dall'agenzia Mas.De. Milano. La conferma? Un dialogo: "Amo ci servono i palloncini" (...) "siamo al Duca, al Me Milan". La conversazione che riguarda l'organizzazione di una delle tante serate per clienti facoltosi è riportata nel provvedimento eseguito dalla Gfd nei confronti di Emanuele Buttini e Deborah Ronchi, ritenuti i "promotori e dominus" dell'organizzazione, e Alessio Salamone e Luz Luan Amilton Fraga, definiti "partecipi", che con una terza persona avrebbero mantenuto i "contatti con i calciatori di fama internazionale clienti" e avrebbero gestito "le ragazze impiegate nelle varie serate non solo decidendo" dove dovessero presentarsi.