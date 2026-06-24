Non solo verbali... Quei ghisa eroi che vegliano sulla città

«Non è solo una divisa. Non è solo una multa. Non è solo un verbale». Francesco Imprezzabile, l’agente morto su una strada di Peschiera Borromeo mentre inseguiva un ragazzo albanese che non si era fermato all’alt delle forze dell’ordine, riassumeva così la sua passione per il lavoro e il senso della sua missione. E in quelle due righe c’era tutto: l’orgoglio di servire lo Stato, il senso di appartenenza a un corpo nobile di Polizia, la gioia di proteggere la città dall’alba fino a notte fonda per un altruismo misto a coraggio e senso del dovere che gli venivano da lontano e lo facevano spiccare sugli altri. Come quando aiutava le vecchine a districarsi nel marasma metropolitano e loro gli stringevano la mano davanti al portone di casa commosse e grate di tanta solerzia. O quando mostrava sui suoi profili Facebook l’encomio del suo comando per un’operazione di polizia portata a termine egregiamente e onorevolmente. L’amore per la patria, per i colleghi conosciuti sul campo, per il comandante Mirabelli che aveva rivoluzionato il corpo della Municipale dando agli agenti nuovo senso e nuova linfa vitale, per la sua mamma e il suo papà che gli avevano insegnato l’impegno e l’onestà e lo abbracciavano teneramente nella foto che lo ritrae in piazza del Duomo subito dopo il giuramento.

Ieri la politica ha espresso il cordoglio bipartisan. Qualcuno nella Lega ha proposto l’Ambrogino d’oro. Il Pd si è accodato al coro come da copione. Ma si è guardato bene dal commentare la figuraccia che sta facendo a Milano sull’adozione del ta ser per la polizia municipale, con il sindaco e la città giustamente convinti che sia uno strumento indispensabile per chi rischia la vita tutti i giorni sulle strade, e le anime belle della maggioranza ostinate a rinviare, respingere, chiedere lumi, esigere corsi di aggiornamento e di comportamento per il corpo dei ghisa come se davvero il corpo dei ghisa non sapesse come agire con le minoranze marginalizzate.