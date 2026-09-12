Mario Calabresi, agguato-Pd alla Festa dell'Unità: come vogliono bruciarlo

Oggi potrebbe essere il giorno della svolta... Oppure il primo di una lunga e logorante campagna elettorale verso le primarie della sinistra milanese. Stasera Mario Calabresi salirà sul palco della Festa dell’Unità. Tutti gli occhi sono puntati lì. Specie dopo la gelida accoglienza riservatagli dei vertici locali e nazionali del Pd - chiedere a Elly Schlein. Dopo essersi dimesso da tutti gli incarichi in Chora Media, gli unici flebili applausi riservati al giornalista sono arrivati da Carlo Calenda, Pina Picerno e Gabriele Albertini. Non proprio endorsement che fanno curriculum per chi ambisce a diventare il candidato sindaco di un centrosinistra sempre più sinistra-centro.