Libero logo
Afd
Ranucci-Report
Alessandro Di Battista

Mario Calabresi, agguato-Pd alla Festa dell'Unità: come vogliono bruciarlo

di Andrea Muzzolonsabato 12 settembre 2026
Mario Calabresi, agguato-Pd alla Festa dell'Unità: come vogliono bruciarlo

2' di lettura

Oggi potrebbe essere il giorno della svolta... Oppure il primo di una lunga e logorante campagna elettorale verso le primarie della sinistra milanese. Stasera Mario Calabresi salirà sul palco della Festa dell’Unità. Tutti gli occhi sono puntati lì. Specie dopo la gelida accoglienza riservatagli dei vertici locali e nazionali del Pd - chiedere a Elly Schlein. Dopo essersi dimesso da tutti gli incarichi in Chora Media, gli unici flebili applausi riservati al giornalista sono arrivati da Carlo Calenda, Pina Picerno e Gabriele Albertini. Non proprio endorsement che fanno curriculum per chi ambisce a diventare il candidato sindaco di un centrosinistra sempre più sinistra-centro.

Mario Calabresi candidato a Milano? La sinistra faccia i conti col passato

Spingendo la notte più in là è uno splendido libro che Mario Calabresi ha pubblicato nel 2007, per ...

Oggi Calabresi salirà sul palco insieme a don Luigi Ciotti: si parlerà degli ultimi, degli invisibili che faticano a trovare il loro posto nel mondo, figurarsi in una città complessa come Milano. Ma è inevitabile che dal giornalista, ormai ufficialmente in campo, ci si aspetti di più che il banale compitino. Anche perché le prime uscite, specie quella a Cassina Anna a Bruzzano, non sono state certo memorabili. Più spazi verdi, luoghi di socialità e misure contro il caldo: tutte cose che avrebbe potuto dire qualsiasi candidato di qualsiasi coalizione. Se arriverà l’accelerata improvvisa - proprio come per la discesa in campo - per Majorino e compagni le cose potrebbero farsi complicate.

Mario Calabresi stroncato da Stefano Zecchi: "Candidato con la sinistra? È sindrome di Stoccolma"

«Il suo nome circolava da un po’...». Non è sorpreso Stefano Zecchi, filosofo, scrittore, ex as...

L’affollatissimo lato sinistro del campo, in cui giocano anche Pacini, Goisis e Cossutta, dovrebbe trovare la quadra in fretta. Altrimenti, se Calabresi continuerà al piccolo trotto, permetterà ai suoi avversari di trovare le contromisure con tutta calma all’ingombrante cognome del giornalista. Il centrodestra resta spettatore più che interessato, specie in questa fase cruciale in cui si sta chiudendo sulla scelta del candidato. Inutile nascondersi: avere Majorino o Calabresi come avversario fa tutta la differenza del mondo.

tag
mario calabresi
pd
elly schlein

Numeri alla mano Sondaggio Piepoli, Pd in picchiata: ecco chi cresce (ai danni di Schlein)

Dalle pagine del Foglio Giorgia Meloni, intervista-confessione: "Governare come nuotare nella colla. Chi mi ricorda Vannacci"

Lady Otto e mezzo Anche Lilli Gruber si è stufata del campo largo senza idee

ti potrebbero interessare

Ormai sembra Sala il vero nemico del dem Majorino

Ormai sembra Sala il vero nemico del dem Majorino

Enrico Paoli
Malpensa, incendio a bordo del volo EasyJet per una power bank: passeggeri evacuati dagli scivoli

Malpensa, incendio a bordo del volo EasyJet per una power bank: passeggeri evacuati dagli scivoli

Matteo Perego, chi è il candidato per Milano cresciuto tra il Cav e Armani

Matteo Perego, chi è il candidato per Milano cresciuto tra il Cav e Armani

Pietro Senaldi
Milano, striscioni anarchici in via Torricelli: "Il carcere ammala e uccide". E compare l'invito ad "attaccare"

Milano, striscioni anarchici in via Torricelli: "Il carcere ammala e uccide". E compare l'invito ad "attaccare"

Andrea Pasini