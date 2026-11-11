Milano, entra nell'auto di una donna mentre guida e gliela ruba. Poi si va a schiantare

Un 54enne italiano, pregiudicato, è finito in manette dopo aver tentato di rubare un'auto - una Bmw Serie 1 - in via Giovanni Briosi, a pochi passi da piazza Francesco Guardi, a Milano. L'uomo si è avvicinato rapidamente alla vettura - accostata a margine della carreggiata - ha aperto la portiera, ha afferrato la donna che si trovava a bordo e l'ha scagliata sull'asfalto. Poi si è messo alla guida.

Un passante, che aveva assistito alla scena, ha cercato di intervenire per fermare la fuga del rapinatore. Quest'ultimo ha inserito la retromarcia e ha investito il testimone. Nonostante l'impatto, l'uomo è riuscito a rialzarsi e ha tentato nuovamente di aprire lo sportello, ma a quel punto il 54enne ha accelerato a tutta velocità e si è allontanato. L'episodio, che risale a lunedì 9 novembre, è stata ripreso in un video di un residente, girato dal balcone di un'abitazione.