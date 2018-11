Belen Rodriguez, il crollo del fratello Jeremias: "Basta, solo falsità". Ribalta la sua vita

Non tutti nella famiglia Rodriguez si sentono tagliati per il mondo dello spettacolo. Come Jeremias Rodriguez, fratello di Cecilia e Belen, che dopo l'esperienza al Grande Fratello Vip ha deciso di non prendere le distanze dalle luci della tv per dedicarsi a un lavoro che lo appaghi davvero: il ristoratore.

Nel settore della ristorazione si era già cimentata la sorella Belen, che con Joe Bastianich aveva aperto un locale a Milano, chiuso poco dopo. Jeremias ha spiegato a Novella 2000 di non riuscire più a sopportare la falsità nel mondo dello spettacolo e l'eccessiva voglia di protagonismo: "Quando sono ospite nei salotti televisivi - ha detto Jeremias - resto spesso in silenzio, perché non mi piace né attaccare, né essere attaccato. Il ristorante - ha poi aggiunto - è un progetto che aveva da tempo e che ho già sperimentato in passato. Voglio dare una svolta alla mia vita. Sarà un ristorante di cucina italiana, che secondo me è la migliore"