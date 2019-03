Non si tira indietro, Taylor Mega, che ribatte colpo su colpo a Giampiero Mughini, il quale la aveva attaccata in una lettera pubblicata su Dagospia. Mughini, per la cronaca, non la aveva citata in modo esplicito ma era chiaro come si riferisse a lei: lo scrittore ha affermato di non avere grande stima delle "influencer", bollando l'ex naufraga dell'Isola dei Famosi come "superficiale e sbagliata". Dunque, la risposta di Taylor Mega: "Mi sembra paradossale dover ricoprire il ruolo di chi spiega, proprio a te, ma mi rammarica molto di più vedere che tu abbia preso posizione su un argomento che evidentemente e dichiaratamente non conosci. Ancor più scomodo - prosegue la ragazza - è vedere che non ti sei fatto problemi a giudicare ciò che sapevi di non sapere. Non mi piace giudicare qualcuno per la sua professione solo perché l’ho sentito qualche volta in tv e non sono così moralmente presuntuosa da giudicare un’intera categoria senza conoscerla", ha picchiato durissimo. Dunque, la biondissima bombastica, ha aggiunto: "Mi piacerebbe che il resto del mondo non giudicasse una categoria per una persona. Se volessi fare il tuo gioco, caro Giampiero, dovrei attaccarti dicendo che oggi l’editoria è morta e che il massimo esponente della tua categoria è addirittura Fabrizio Corona. Ma sai perché non lo faccio? Perché oggi è grazie alla mia influenza se qualcuno legge quelle quattro stro….e che ti sei permesso di scrivere". Mughini risponderà?