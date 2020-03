Roberto Burioni, l'errore della foto di Roma: Virginia Raggi interviene, il virologo "cestina tutto"

16 marzo 2020 a

Roberto Burioni commette forse il primo errore sul coronavirus da quando è scoppiata l’emergenza in Italia. Colpa di una foto pubblicata sui social, che ritraeva un assembramento alle banchine del Tevere: “A Roma non hanno ancora capito la situazione”, segnalava il noto virologo marchigiano. La sindaca Virginia Raggi lo aveva ringraziato della segnalazione e su aveva comunicato di aver “inviato sul posto due pattuglie della polizia locale”. In realtà è emerso che la foto dell’assembramento fiutarono era vecchia, non c’entrava con l’emergenza coronavirus. Burioni ha quindi rimosso la foto e ha poi fatto ammenda pubblicamente: “Me la merito, ma non pensavo esistessero persone tanto irresponsabili da mandare foto false in un momento come questo. Invece ci sono, per cui siccome il mio lavoro è fare il medico e non verificare notizie, non inviatemi più segnalazioni di qualunque tipo - chiosa il virologo - perché cestino tutto”.