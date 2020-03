Fabrizio Corona attacca Giuseppe Conte: "Ferma l'Italia, ma come c*** fanno quelli che non arrivano a fine mese?"

18 marzo 2020 a

Fabrizio Corona sta seguendo con attenzione l’emergenza coronavirus che ha travolto l’Italia. Al punto da pubblicare un video per attaccare il governo e in particolare Giuseppe Conte. “Il premier non ha detto la cosa più importante - tuona l’ex re dei paparazzi - come c***o fanno quelli che non arrivano a fine mese e che hanno le partite iva? E quelli che non ce l'hanno? Bravo Conte, ferma l’Italia, ma come fanno quelli che vivono quotidianamente del proprio lavoro”. Corona è un fiume in piena, per lui esiste una sola soluzione: “Lo Stato deve intervenire e sovvenzionare chiunque non arrivi a fine mese”.