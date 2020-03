Luigi Bisignani su Fabrizio Salini: "Bignè stampato sulla mascherina, è l'emblema della confusione della Rai"

20 marzo 2020 a

Luigi Bisignani svela alcuni retroscena sul Cda della Rai che si è svolto lunedì scorso. Sulle colonne de Il Tempo l’ex giornalista scrive che “il volto pasticciato di cioccolato dell’ad Fabrizio Salini è la metafora della confusione che oggi regna sovrana in casa Rai”. Tutti i presenti, consiglieri e staff, indossavano rigorosamente la mascherina, che è costata un incidente tragicomico a Salini: “Ha afferrato con foga un bignè al cioccolato che, non riuscendo a sollevare la mascherina, gli è rimasto stampato in faccia. Meglio di una scena comica di Ridolini”.

Questo curioso episodio per Bisignani sta a “significare emblematicamente che la Rai di Salini si è impiastricciata definitivamente davanti all’emergenza coronavirus”. Mentre sulle reti concorrenti spopolano “la formidabile Barbara Palombelli, le anchorwomen Myrta Merlino e Tiziana Panella ed Enrico Mentana, anche rispetto a una Lilli Gruber non all’altezza della sua fama, in Rai - evidenzia Bisignani - assistiamo a programmi che si chiudono senza una ragione, altri che raddoppiano quando si dovrebbero chiudere, conduttori che vanno e tornano, quarantena che dura un giorno per alcuni e quattordici per altri come Bruno Vespa. Tamponi random senza alcun criterio”. Insomma, Bisignani è un fiume in piena contro la confusione della Rai ai tempi del coronavirus, che si evidenzia anche nella mancanza di regole precise per lo smart working, sul quale “a Rai Sport è scoppiata una rissa. C’è stata una sollevazione in più redazioni, con liti furiose nei corridoi”.