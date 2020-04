Pier Ferdinando Casini: "Sì alla patrimoniale". Maria Giovanna Maglie: "Vampiro, come Mario Monti"

03 aprile 2020 a

Ci mancava Pier Ferdinando Casini ad iscriversi al partito della patrimoniale. In questo momento drammatico, con la devastante crisi economica che seguirà il coronavirus, Casini snocciola la sua ricetta: far pagare chi ha più soldi. Insomma, ci pensino i cittadini e non lo Stato. "Sì alla patrimoniale", dice all'Ansa. Parole che vengono riprese e rilanciate sui social da Maria Giovanna Maglie, che dice in modo assai esplicito ciò che molti pensano: "Bravo Pier Ferdinando Casini. Non vuole perdere l'occasione di passare alla storia come Mario Monti, un vampiro", conclude riferendosi all'infausta parentesi di governo del Loden, di cui ci ricordiamo soltanto per i denari di cui ci ha privato.